نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استخراج الإقامة الذهبية في البحرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن وكيل وزارة الداخلية البحرينية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن محمد أنه تم إنشاء إقامة جديده داخل المملكة البحرينية تسمي بالإقامة الذهبية ويتم منحها إلي الأجانب الغير بحرينيين من أجل زيادة الاستثمارات والمشاريع التنموية داخل مملكة البحرين, وأكمل وكيل وزارة الداخلية أنه حتي يتم منح الإقامة الذهبية للأشخاص الأجانب داخل مملكة البحرين لابد أن تتوافق فيه بعض الشروط والضوابط التي يتم من خلالها منح أي شخص الإقامة الذهبية بمملكة البحرين, وتابع وكيل وزارة الداخلية أن الإقامة الذهبية بمملكة البحرين تتوافر فيها الكثير من المميزات التي تجعلها مميزة عن غيرها من الإقامات الأخري.

شروط الحصول علي الإقامة الذهبية في مملكة البحرين

تعتبر الشروط والضوابط التي أعلنها وكيل وزارة الداخلية البحريني هشام بن عبد الرحمن بن محمد هي الأساس التي يتم العمل بها في قبول طلبات الأشخاص المتقدمين للحصول علي الإقامة الذهبية بمملكة البحرين.

يجب أن يكون المتقدم قد قضي وعاش داخل مملكة البحرين مدة لا تقل عن خمس سنوات.

لا يجب أن يكون راتب الشخص المتقدم يقل عن ألفين دينار بحريني خلال الخمس سنوات فأكثر.

امتلاك المتقدم للحصول على الإقامة الذهبية بمملكة البحرين عقارات لا يقل ثمنها عن مائتين ألف دينار بحريني.

إذا كان المتقدم من خارج المملكة البحرينية من أي مكان في العالم فلابد أن يكون شخص متقاعد, كما يجب أن يكون دخله الشهري لا يقل عن أربع آلاف دينار بحريني.

ما الذي يميز الإقامة الذهبية البحرينية عن غيرها

هناك الكثير من المميزات التي تميز الإقامة الذهبية بمملكة البحرين عن غيرها من الإقامات داخل المملكة أو خارجها, ولعل أبرز ما جاء في مميزات الإقامة الذهبية بمملكة البحرين هي.