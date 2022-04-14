بعد الضربة الأوكرانية.. السفينة "موسكوفا" تغرق بالبحر الأسود

وكانت القوات الأوكرانية أنها ضربت وألحقت أضرارا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، مساء الأربعاء، في حين قالت روسيا إن طاقمها أجبر على الجلاء عن السفينة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن الطراد الروسي، الذي يعتبر "الأخطر والأهم" لروسيا في البحر الأسود، قد غرق، متأثرا بالضربة الأوكرانية.