الصباح: الكويت لن تدخر أي جهد لدعم لبنان

دوت الخليج :- بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، اليوم الأحد، العلاقات بين جمهورية لبنان ودول الخليج، في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة، وعودة العلاقات الدبلوماسية.

وأشاد ميقاتي بجهود الكويت “أميرا وحكومة على وقوفها الدائم إلى جانب بلاده، ومساعيها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها”.

وأشار إلى أن “هذه الجهود يقدرها جميع اللبنانيين، وهي ستبقى على الدوام محطة مضيئة في تاريخ علاقات لبنان والكويت”.

من جهته، أكد وزير خارجية الكويت، أن “دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان الشقيق الحبيب وأمنه واستعادة عافيته”، مشيرا إلى أن “الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جدا تزداد رسوخا مع الأيام”.

وأكد الصباح، أن “الكويت لن تدخر أي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد”.

وقال، إن “عزم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على استعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدر ويعبر عن إيمان وطيد بعمق لبنان العربي”.

(RT)