نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل minecraft dungeons ماين كرافت دنجنز الجديدة للموبيلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت دنجنز هي النسخة الجديدة من لعبة minecraft والتي صدرت بعد استحواذ شركة مايكروسوفت عليها. يظهر تأثير الشركة الجديدة واضحاً في اللعبة كما سنرى. تبدأ قصة اللعبة بأحد القرويين المنبوذين الذي يستطيع الحصول على قوة خارقة تمكنه من استدعاء كائنات أسطورية ومتوحشة ويوجهها لتدمير القرية وقتل وحبس أفرادها كنوع من الانتقام. يكون اللاعب أحد هؤلاء الأفراد المحبوسين الذي يحاول الهروب وتحقيق أهداف اللعبة. من المعروف عن لعبة ماين كرافت أنها لعبة تعدين وبحث وجمع الكنوز والموارد بجانب الجزء الإبداعي في تصميم وبناء المباني والمركبات. أما عن ماين كرافت دنجنز، فأهادفها مختلفة تماما تبتعد كل البعد عن التعدين دون إغفال الاختلاف الكبير في العالم الذي تجري فيه المغامرات أيضاً.

عن لعبة ماين كرافت دنجنز:

هذا الإصدار من نوع ألعاب جمع الغنائم المعروف باسم crawler والتي تعتمد بالمقام الأول على الهروب من الزنزانات والمواجهة والقتال مع جمع الأسلحة والغنائم.

من أهم المميزات التي حافظت عليها لعبة ماين كرافت دنجنز هي البساطة وعدم التعقيد. في اللعبة، لا يوجد فئات للأعداء أو الأسلحة أو الغنائم. يمكن للاعب ببساطة جمع الأسلحة المختلفة وقتل الأعداء بالشكل البدائي للألعاب. ومع ذلك، يوجد نقاط تحسين لأداء الأسلحة يحصل عليها اللاعب مع كل مستوى جديد يصل إليه. توجد خاصية استرجاع نقاط التحسين لاستخدامها في أشياء أخرى عن طريق تدمير الأسلحة المحسنة.

تدور قصة اللعبة في 9 زنزانات مختلفة بمهمات ومستويات مختلفة، كلما نجح اللاعب في تخطي إحداها انتقل للمستوى التالي. بجانب ذلك، يوجد العديد من المغامرات الإضافية للعبة والتي يمكن شراؤها بشكل منفصل ثم دمجها مع اللعبة في شكل إمتداد. هذه اللعبة يمكن الاستمتاع بها بشكل فردي أو جماعي عن طريق نفس الشاشة أو أونلاين.

الأجهزة التي يمكن لعب ماين كرافت دنجنز عليها:

يمكن الاستمتاع بلعبة minecraft dungeons النسخة الصلبة بواسطة الأذرع على أجهزة:

إكس بوكس one

إكس بوكس series X / S

بلاي ستيشن 4

أما عن النسخة soft copy للعبة والتي يتم تنزيلها وتثبيتها فهي متاحة للأجهزة التالية:

أجهزة الكمبيوتر

كذلك أجهزة مايكروسوفت ويندوز

أجهزة نينتندو سويتش

طريقة تحميل minecraft dungeons للجوالات الذكية