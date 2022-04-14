ظهور نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf

نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني بعد الإعلان رسمياً عن طرح امكانية الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية، حيث سنتابع من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق الحصول على تلك النتائج اون لاين فى جميع المحافظات العراقية

نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت التربية والتعليم العراقية على ظهور نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة إلكترونية بعد طرح إمكانية التسجيل على القبول الموازي ليتم التسجيل على القبول الموازي من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، على ان يتم الاعلان على موقع مخصص للإعلان عن تلك النتائج الكترونية تحت هدف حماية الطلاب من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث بالفعل قد تم الكشف عن تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المواقع الموجودة على شبكات العنكبوتية للكشف عن نتائج القبول الموازي، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطريقة الحصول على تلك النتائج من المنزل بأبسط شكل واسهل طريقة ممكنة

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان خطوات الحصول على نتيجة القبول الموازي الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية بعدما تم التأكيد على إعلان نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم على نحو خطوات وطريقة على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والبدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور امامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق