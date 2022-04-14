نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق تيك توك يختبر زر عدم الإعجاب بالتعليقات والإبلاغ عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف تطبيق “تيك توك” خلال الساعات الماضية أنها تختبر ميزة “زر عدم الإعجاب” وهى ميزة جديدة رائعة تسمح للمستخدمين خلال الفترة القادمة بعدم الإعجاب بالتعليقات الفردية على مقاطع الفيديو، وذلك في منشور مدونة بشأن تطبيق إرشادات السلامة، وأكد تطبيق TikTok أنه يمكن للفراد الإبلاغ عن جميع التعليقات التي يجدونها غير ملائمة، وذلك دون أن تكون مرئية للآخرين.

تيك توك يختبر زر عدم الإعجاب بالتعليقات

أكتشف بعض المستخدمين للتطبيق إصدارات مختلفة من الخيار خلال الفترة الماضية من هذا العام، وأكد التطبيق أنه يمكن لمستخدمي TikTok أن يقوموا بالإبلاغ عن مقاطع الفيديو من اجل الإشارة أنهم غير مهتمين بهذا المحتوى، حيث يبدو أن زر عدم الإعجاب بالتعليق سوف يكون متاح بالإضافة إلى خيار الإبلاغ تعليق للانتهاكات الخاصة بإرشادات المجتمع بحسب ما نقله الموقع الشهير ” The verege”.

وقالت الشركة المالكة لتطبيق تطبيق تيك توك

“ستضيف تعليقات المجتمع هذه إلى مجموعة العوامل التي نستخدمها بالفعل للمساعدة في الحفاظ على قسم التعليقات وثيق الصلة باستمرار ومكانًا للمشاركة الحقيقية”

وأوضحت الشركة أنها تُجري الآن تجارب من أجل إرسال تذكيرات حول ميزات رائعة مثل ميزة الحظر المجمع، وتصفية التعليقات، والحذف إلى منشئي المحتوى الذين يتلقون عدد كبير من التعليقات غير اللائقة أو السلبية، حيث أكد TikTok أنه سوف يتم اتخاذ قرارات هامة بشأن طرح الميزة بالكامل خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك من أجل مراعاة مصلحة المشاهدين وكذلك المبدعين على التطبيق خلال المرحلة القادمة.

وفي تقرير الشفافية أكدت الشركة المالكة للتطبيق أنها قد أزالت أكثر من 85 مليون مقطع فيديو خلال الفترة الماضية، في المدة بين شهر أكتوبر وديسمبر 2021 بسبب الانتهاكات التي أحدثتها، بنسبة 1% من جميع مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على التطبيق، حيث تحرص الشركة المالكة للتطبيق على عمل العديد من التحديثات خلال الفترة الأخيرة من اجل جذب العديد من العملاء الجدد والمبدعين إلى التطبيق، وكذلك المستخدمين والمشاهدين، ومساعدة جميع المبدعين ومستخدمي التطبيق على تحقيق أربح مالية كبيرة من خلال نشر الفيديوهات القصيرة على التطبيق خلال الفترة القادمة.