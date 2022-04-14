كيفية طلب قرض من شركة تسهيلات الكويت 2022 للقروض الشخصية والعقارية والسيارات

تعتبر شركة تسهيلات الكويت واحدة من أهم الشركات التي تقدم خدمات التمويل في دولة الكويت بشكل عام، والتي تقدم أشكال التموين والقروض المختلفة للمواطنين داخل الكويت، ويتساءل عدد كبير من المواطنين داخل الكويت عن كيفية التقديم بطلب للحصول على قرض من شركة تسهيلات الكويت بشكل إلكتروني، حق تقدم العديد من أنواع التمويلات في العديد من المجالات المختلفة، وتقدمها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي انتشرت الأنشطة الخاصة بها خارج دولة الكويت، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية طلب قرض من شركة تسهيلات الكويت 2022.

قروض شركة تسهيلات الكويت 2022

تقدم شركة تسهيلات الكويت الكثير من أنواع التمويل الذي يحتاج إليه الكثير من الأشخاص في دولة الكويت، حيث تتعدد أنواع القروض ما بين القرض الشخصي، وقروض تمويل السيارات سواء كانت السيارات من النوع الخصوصي او العمومي، كما يقدم تمويل البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى القروض العقارية مثل تمويل المنازل والشقق وتمويل الأراضي أيضا، وتقدم العديد من تسهيلات الحصول على القروض المختلفة مثل تسهيلات السداد، والعديد من المزايا التي تحتلها الشركة الأولى في دولة الكويت في تقديم خدمات التمويل بجميع المجالات، حيث تقدم فترة سداد كبير تصل إلى 85 شهر تقريبا، نمل تصل نسبة التمويل الى 50%، كما نجد ان الحصول على التمويل لا يتطلب تحويل الراتب الخاص بالمستفيد.

أنواع تمويل الأفراد من شركة تسهيلات

القروض الشخصية. قروض تمويل السيارات القروض العقارية

كيفية طلب قرض من شركة تسهيلات الكويت 2022

يمكن ان يتم تقديم طلب الحصول على قرض من شركة تسهيلات الكويت بسهولة بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة من خلال اتباع الخطوات التالية.