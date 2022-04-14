نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طلب قرض من شركة تسهيلات الكويت 2022 للقروض الشخصية والعقارية والسيارات في المقال التالي
تعتبر شركة تسهيلات الكويت واحدة من أهم الشركات التي تقدم خدمات التمويل في دولة الكويت بشكل عام، والتي تقدم أشكال التموين والقروض المختلفة للمواطنين داخل الكويت، ويتساءل عدد كبير من المواطنين داخل الكويت عن كيفية التقديم بطلب للحصول على قرض من شركة تسهيلات الكويت بشكل إلكتروني، حق تقدم العديد من أنواع التمويلات في العديد من المجالات المختلفة، وتقدمها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي انتشرت الأنشطة الخاصة بها خارج دولة الكويت، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية طلب قرض من شركة تسهيلات الكويت 2022.
قروض شركة تسهيلات الكويت 2022
تقدم شركة تسهيلات الكويت الكثير من أنواع التمويل الذي يحتاج إليه الكثير من الأشخاص في دولة الكويت، حيث تتعدد أنواع القروض ما بين القرض الشخصي، وقروض تمويل السيارات سواء كانت السيارات من النوع الخصوصي او العمومي، كما يقدم تمويل البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى القروض العقارية مثل تمويل المنازل والشقق وتمويل الأراضي أيضا، وتقدم العديد من تسهيلات الحصول على القروض المختلفة مثل تسهيلات السداد، والعديد من المزايا التي تحتلها الشركة الأولى في دولة الكويت في تقديم خدمات التمويل بجميع المجالات، حيث تقدم فترة سداد كبير تصل إلى 85 شهر تقريبا، نمل تصل نسبة التمويل الى 50%، كما نجد ان الحصول على التمويل لا يتطلب تحويل الراتب الخاص بالمستفيد.
أنواع تمويل الأفراد من شركة تسهيلات
- القروض الشخصية.
- قروض تمويل السيارات
- القروض العقارية
كيفية طلب قرض من شركة تسهيلات الكويت 2022
يمكن ان يتم تقديم طلب الحصول على قرض من شركة تسهيلات الكويت بسهولة بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول الموقع الرسمي الخاص بشركة تسهيلات الكويت، ومباشرة إلى صفحة تسهيلات أفراد من هنا.
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية الموجودة عبر الموقع.
- اختيار القروض الشخصية من بين الخدمات المتاحة.
- اختيار ايقونة تقديم الطلب الآن.
- سوف يتم فتح صفحة جديدة تتطلب ادخال بعض البيانات الخاصة بالمتقدم مثل الاسم بشكلٍ رباعي، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ونوع القرض المرغوب به.
- عقب التأكد من ادخال كافة البيانات بشكل صحيح يتم اختيار ايقونة ارسال الطلب.
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