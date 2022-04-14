نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط برنامج التشغيل الوطني في الاردن 2022 وشروط التسجيل لتوفير 100 ألف فرصة عمل للشباب في المقال التالي
تتحرك محركات البحث بشكل كبير في هذا التوقيت من جانب عدد كبير من الشباب في جميع أنحاء الاردن بشأن التعرف على تفاصيل التسجيل في برنامج التشغيل الوطني في الاردن، وهو احد اهم برامج الدعم الخاص بالعمل للشباب في الاردن من العاطلين عن العمل، والذي جاء طرحه من جانب الحكومة الاردنية لدعم العاطلين عن العمل وكذلك دعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل المناسبة في الكثير من المجالات، وقد تم تحديد الشروط والضوابط التي يجب توافرها للتسجيل في البرنامج بالاضافة الى الموعد المحدد للتسجيل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط برنامج التشغيل الوطني في الأردن 2022 والشروط المطلوبة.
رابط برنامج التشغيل الوطني في الاردن 2022
وقد اعلن وزير العمل الاردني رسميا أنه قد تم اطلاق برنامج التشغيل الوطني في الاردن في اطار توفير فرص العمل المناسبة للشباب في العديد من التخصصات المطلوبة، واعلن ايضا ان هذا البرنامج يعتمد على الطلب المقدم من الشركات في القطاع الخاص بالاردن، وقد بدأت بالفعل عملية التسجيل في المرحلة الاولى لتكون في يوم 3 من شهر ابريل وتستمر حتى شهر من موعد بداية التسجيل، ويتم التسجيل للحصول على دعم الوظائف من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم الدخول الى موقع برنامج التشغيل الوطني في الأردن
- يتم اختيار التسجيل في الوظائف.
- اختيار ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة بشكل صحيح عبر الموقع.
- اختيار ايقونة ارسال طلب التسجيل ومن ثم الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بالبريد الالكتروني المستخدم.
شروط التسجيل في برنامج التشغيل الوطني بالاردن 2022
ويجب توفر مجموعة من الشروط والضوابط اولا قبل التسجيل في برنامج الشنيعة الوطني بالاردن، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.
- يجب ان يكون المتقدم للحصول على الوظيفة اردني الجنسية.
- يشترط ان يكون مقيم في الاردن بشكل دائم.
- يجب ألا يكون عمره اقل من 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.
- يشترط أن يكون حاصل على المؤهل المطلوب.
- يحب ان يلتزم المتقدم بتقديم كافة المستندات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح عبر الموقع.
- كما يجب الالتزام بموعد التسجيل المحدد.
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