صندوق النقد: نتوقع انخفاضا فى معدلات النمو خلال عامى 2022 و2023 فى 143 دولة

جدة - نرمين السيد - وقالت مديرة الصندوق، فى كلمة بخطاب (رفع الستار) ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، أن الحرب الروسية الأوكرانية أضافت أزمة قوية على الأزمة العالمية التى يعانيها العالم منذ تفشى جائحة كوفيد-19 فى 2020، لتدفع بآثارها السلبية نحو المساهمة فى خفض التوقعات الاقتصادية لـ143 دولة حول العالم، ما يمثل 86% من إجمالى الناتج المحلى العالمى.

ونوهت جورجيفا إلى أن الانتعاش العالمى كان قد بدأ يفقد زخمه بالفعل قبل الحرب على أوكرانيا، وعزت ذلك جزئيا إلى الاضطرابات المرتبطة بمتحور أوميكرون، فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمى إلى 4.4% لعام 2022، ومنذ ذلك الحين تدهورت التوقعات بشكل كبير بسبب الحرب وتداعياتها، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم والتشديد المالى وعمليات الإغلاق واسعة النطاق والمتكررة فى الصين، والتى تحدث اضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية.

وقالت إن أزمة الحرب فى أوكرانيا - المدمر للاقتصاد الأوكرانى - أضافت للعالم أزمة جديدة ألا وهى أزمة الغذاء العالمى لتزيد من الاضطرابات التى تعانى منها دول العالم وترسل صدمات اقتصادية فى كافة أنحاء العالم، ونجم عن الحرب عواقب اقتصادية بعيدة المدى لتصيب مختلف الدول حول العالم بالضعف الاقتصادى، وفى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ولأول مرة منذ سنوات عديدة أصبح التضخم خطرا واضحا وقائما فى العديد من الدول حول العالم.

نكسة للانتعاش الاقتصادى

وأوضحت جورجيفا أنه عند قراءة الوضع الاقتصادى الحالى فمن الناحية الاقتصادية أصبح النمو ينخفض حول العالم وترتفع معدلات التضخم، بينما من المنظور الإنسانى ما نشهده حاليا هو انخفاض فى دخل الأفراد وزيادة المصاعب التى يواجهونها فى حياتهم اليومية.

وأضافت أن هذه الأزمة المزدوجة ما بين الجائحة والحرب وقدرتنا على التعامل معها تزداد تعقيدا بسبب تزايد خطر آخر، ألا وهو تجزئة الاقتصاد العالمى إلى كتل جيوسياسية بمعايير تجارية وتقنية مختلفة وأنظمة دفع وعملات احتياطية مختلفة، منوهة بأن هذا التحول سيتسبب فى الإضرار بسلاسل الإمداد والتوريد والبحث والتطوير وشبكات الإنتاج، وستتحمل فى النهاية البلدان الفقيرة وطأة هذه الاضطرابات.

ونبهت إلى أن هذا التدهور فى الحوكمة العالمية هو أخطر تحد للقواعد التى حكمت العلاقات الدولية والاقتصادية لأكثر من 75 عاما، وساعدت فى تحقيق تحسينات كبيرة فى مستويات المعيشة لجميع الدول حول العالم، فهو يضعف بالفعل قدرتنا على العمل معا لحل الأزمتين التى نواجههما.

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

ونبهت مدير الصندوق إلى أنه قبل الحرب، قدمت روسيا وأوكرانيا 28% من صادرات القمح العالمية؛ حيث قدمت روسيا وبيلاروسيا 40% من صادرات البوتاس، وهو سماد حيوى، فيما تشهد أسعار الحبوب الآن بعد الحرب ارتفاعا فى أسعار الحبوب والذرة، ويخبرنى القادة فى جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط أن الإمدادات آخذة فى الانخفاض.

وأوضحت أن أسعار الغذاء والطاقة إلى جانب مشكلات سلاسل التوريد تستمر فى دفع التضخم إلى الارتفاع، فقد وصل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له فى أربعة عقود بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا فى السابق.

أنهوا الحرب الآن

وشددت على أن العالم يواجه ضرورة حقيقية وأولوية عاجلة وهى ضرورة إنهاء الحرب فى أوكرانيا والتصدى للجائحة ومعالجة أزمة الديون والتضخم، مؤكدة على أن التجربة العالمية تظهر لنا أن الصراعات والحروب هى العدو الدائم للتنمية والازدهار؛ فقد أصابت التكلفة الباهظة للحرب الشلل للعديد من البلدان، لذا يجب علينا بذل كل ما فى وسعنا لمساعدة أوكرانيا وجميع الدول المتضررة.

ارتفاع التضخم

وحذرت من الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم بوصفه تهديد للاستقرار المالى وضريبة على الأشخاص العاديين الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم، ففى العديد من الدول، أصبح هذا مصدر قلق رئيسى، وأصبح هناك أيضا خطرا متزايد من أن تصبح توقعات التضخم غير ثابتة، مما قد يجعل التضخم أكثر رسوخا ويصعب السيطرة عليه.

وفى مواجهة هذا التحدى، يجب على البنوك المركزية أن تتصرف بشكل حاسم وأن تعدل السياسة المالية بشكل يتناسب مع المعدلات الحالية، فيما تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية مخاطر إضافية تتمثل فى التداعيات المحتملة للتشديد النقدى فى الاقتصادات المتقدمة، ليس فقط من حيث ارتفاع تكاليف الاقتراض ولكن أيضا مخاطر تدفقات رأس المال الخارجة.

ولكن حتى مع المساعدة، يواجه العديد من صانعى السياسات المهمة الصعبة المتمثلة فى معالجة الديون المتزايدة، وهذا هو السبب فى ضرورة إعطاء الأولوية للإنفاق بعناية على شبكات الأمان والصحة والتعليم وتوجيهها إلى الفئات الأكثر ضعفا.

وبالنسبة لبعض البلدان، خاصة بين 60% من الدول منخفضة الدخل التى تعانى بالفعل من ضائقة ديون أو تقترب من ذلك، ستكون هناك حاجة إلى إعادة هيكلة الديون.

واختتمت مديرة صندوق النقد الدولى كلمتها بقولها إن العلاج الوحيد الفعال للمخاطر التى تواجه العالم الآن هو التعاون الدولى، إنه أملنا الوحيد فى مستقبل أكثر إنصافا وأكثر قدرة على الصمود.