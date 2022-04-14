برلين: القبض على شبكة يشتبه بضلوعها فى التخطيط لخطف وزير الصحة الألمانى

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "أر ديه الألمانية"، اليوم الخميس، أن الادعاء العام فى مدينة كوبلنز الألمانية يحقق مع 12 شخصا يشتبه فى قيامهم بالإعداد لأعمال عنف خطيرة، مشيرة إلى أن المشتبه بهم خططوا لشن هجمات على شبكات كهربائية؛ بهدف قطع التيار الكهربى على مستوى ألمانيا وخطف وزير الصحة الألمانى.
وأشار تقرير للتليفزيون الألمانى أن هدف المشتبه بهم من خلال تلك الفوضى السيطرة على الحكومة.
وتشتبه السلطات فى تخطيط الشبكة لخطف وزير الصحة كارل لاوترباخ إلا أن وزير الصحة قد صرح بأن ما يثار حول مخططات لاختطافه لا ترهبه.
ولفت التقرير إلى أن المشتبه بهم خططوا لشراء أسلحة بعدة آلاف من اليورو إلا أنه قد تم كشف وإحباط الأمر، ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه بهم إلى قاضى التحقيقات فى 14 أكتوبر 2022.
وأكد الوزير الألمانى أن مثل هذه الأمور لن تؤثر عليه وأنه سيواصل عمله من أجل الشعب بالكامل.
من جانبه، أوضح مكتب المدعى العام فى كوبلنز وشرطة راينلاند فالس، فى بيان مشترك، أن هذه الشبكة المسماة "الوطنيون المتحدون" تهدف لتدمير النظام الديمقراطى الأالمانى وتتراوح أعمارها بين 41 و 55 عاما.
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