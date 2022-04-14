كندا تنشر قوات فى بولندا لدعم اللاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند خلال إعلان فى قاعدة ترينتون للقوات الكندية اليوم الخميس، إن المهمة ستساعد "فى ضمان حصول الأوكرانيين الفارين من الحرب على أفضل دعم ممكن".

وأضافت: "ستواصل قواتنا المسلحة الكندية تكثيفها وتقديم ملاذ آمن والترحيب بأذرع مفتوحة بشعب أوكرانيا".

وسمحت أناند لما يصل إلى 150 جنديا بالانضمام إلى المهمة، لكن سيتم نشر حوالى 100 فقط فى الوقت الحالى، حيث من المقرر أن يساعدوا فى معالجة اللاجئين، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الطبى.

وقالت أناند إن غالبية القوات ستأتى من إدمونتون وكينجستون فى أونتاريو، وسيتم نشرها من ترينتون فى الأيام المقبلة.

تأتى المهمة استجابة لطلب من الحكومة البولندية فى الوقت الذى تحاول فيه مواجهة التدفق الكبير للأوكرانيين الفارين من الحرب، ويتم تنفيذها كجزء من عملية إعادة التأكيد التابعة لحلف الناتو، وهى مهمة ردع عسكرية فى أوروبا الشرقية.

وفر أكثر من 4.7 مليون أوكرانى إلى الدول المجاورة منذ بدء الغزو الروسى فى فبراير أكثر من نصف هؤلاء - ما يقرب من 2.7 مليون – فروا إلى بولندا.