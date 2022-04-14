روسيا ترحب بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بغدانـوف ترحيب روسيا بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن، معربا عن الأمل فى حلول السلام والأمن والاستقرار فى اليمن.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشى، اليوم مع بغدانـوف بالعاصمة الروسية موسكو.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات والتعاون الثنائى بين البلدين وسبل تطويره وتعزيزه فى مختلف المجالات، ومناقشة التطورات السياسية اثر المشاورات اليمنية اليمنية، التى عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.