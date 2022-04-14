روسيا ترحب بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشى، اليوم مع بغدانـوف بالعاصمة الروسية موسكو.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات والتعاون الثنائى بين البلدين وسبل تطويره وتعزيزه فى مختلف المجالات، ومناقشة التطورات السياسية اثر المشاورات اليمنية اليمنية، التى عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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