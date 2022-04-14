الاتحاد الإفريقى يعقد اجتماعا لبلورة أجندة التنمية الحضرية المستدامة

جدة - نرمين السيد - انطلقت أعمال الدورة الوزارية الإفريقية التحضيرية، الخاصة بصياغة أجندة التنمية الحضرية المستدامة، اليوم الخميس؛ استعدادًا للاجتماع الأممى رفيع المستوى القادم فى نيويورك، المتعلق بقضية المستوطنات البشرية والحضرية الآخذة فى الاتساع إفريقياً.





وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقى السفير بانكول أديوى، خلال افتتاح الدورة الوزارية، إن الاجتماع التحضيرى يعد منصة مهمة لتحديد الإجراءات المطلوبة لتسريع التقدم فى تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وبشكل مقنع ومنسق يفضى إلى تأثير أكبر وأكثر استدامة فى مواجهة التحديات العالمية الشاقة والديناميات الإقليمية.

وأضاف، فى بيان، أنه من خلال التفكير البنّاء والشامل فى الإنجازات والفجوات فى التنفيذ، والتعبير عن موقف إفريقيا الخاص حول كيفية إحراز مزيد من التقدم فى مجال التنمية الحضرية، يمكن تحقيق نتائج قادرة على تحويل قارتنا تحولاً جذرياً وصولاً لتحقيق أجندة 2063.

وأوضح أن تنفيذ جدول الأعمال فى إفريقيا فى مجال التنمية الحضرية أساسى لتنمية جميع البلدان والمدن فى القارة، ولضمان مستقبلها المستدام، بينما تواجه المدن عواقب النمو الحضرى غير المخطط والعشوائى، وسط تغيرات فى أنماط الأسرة، وزيادة أعداد سكان الحضر الذين يعيشون فى الأحياء الفقيرة، إلى جانب التحديات المستمرة المتعلقة بالإقصاء وعدم المساواة وانعدام الأمن المتزايد، وسط تحديات كبيرة ناشئة عن زيادة الهجرة الدولية وتسارع وتيرة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ.

واعتبر أن التنمية الحضرية فى إفريقيا تواجه تحديات مقلقة "للغاية"، فى المراكز الحضرية والريفية، حيث تتعرض الحكومات لضغوط من أجل تقديم خدمات مؤثرة ومرضية للمواطنين لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، التى بدورها تولد السلام والاستقرار من أجل التنمية المستدامة.

وقال إن الاتحاد الإفريقى أيد الإسكان والتنمية الحضرية التى تجلّت فى تحول المؤتمر الوزارى الإفريقى السابق للإسكان والتنمية الحضرية إلى لجنة فرعية معنية بالتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية واللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقى، وإنشاء آلية التنسيق التى تسهل توثيق التعاون بين مفوضية الاتحاد الإفريقى وموائل الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والشركاء الآخرين الذين يتعاملون مع تنمية المستوطنات البشرية؛ لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة فى القارة.

ودعا للتركيز فى صياغة رؤية التنمية الحضرية الإفريقية على صنع سياسات مرنة، وتحديد الروابط الريفية وشبه الحضرية والحضرية وآثار تغير المناخ، ومنع النزاعات، والحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة.

ولفت إلى أن اجتماع الأمم المتحدة المرتقب رفيع المستوى فى نيويورك الذى يركز على تنفيذ جدول الأعمال الحضرى الجديد، هو فرصة إفريقية أخرى للمضى قدماً بهذه الأفكار، ومن المأمول أن تجلب الاجتماعات التحضيرية وجهات نظر وسياقات إفريقية ثرية قابلة للتطبيق.