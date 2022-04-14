جنيف.. إطلاق أكبر برنامج مساعدات لمليونى متضرر من النزاع بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، فى بيان اليوم الخميس، فى جنيف، إطلاق أكبر برنامج للمساعدات المالية الطارئة له حتى الآن؛ وذلك للوصول إلى أكثر من مليونى شخص من المتضررين من النزاع الأوكرانى بالدعم حيث يستهدف البرنامج حوالى 360 ألف شخص فى أوكرانيا والدول المجاورة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.





وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المساعدة المالية طويلة الأجل تلبى احتياجات الأشخاص المتضررين مع تطور الأزمة خاصة وأن نقاط الضعف تزداد مع كل يوم يمر ويتدهور الوصول إلى الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والمرافق والسلع والخدمات الحيوية الأخرى، ولفت الاتحاد الدولى إلى أنه برغم أن هناك الكثير من أوجه عدم اليقين للأشخاص فى الوقت الحالى؛ إلا أن الشيء الوحيد الواضح هو أن الاحتياجات هائلة وستظل كذلك لفترة طويلة.

وأفاد البيان بأن أمانة الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر قد أطلقت مع الجمعيات الوطنية الأعضاء فيها خطة استجابة على مستوى الاتحاد بقيمة 1.2 مليار فرنك سويسرى تهدف إلى مساعدة 3.6 مليون شخص على مدى عامين، وذلك من خلال المساعدة النقدية متعددة الأغراض والرعاية الصحية والمياه وخدمات النظافة، فضلا عن دعم المأوى والإسكان.

ونوه الاتحاد إلى أن أكثر من 55 جمعية وطنية للصليب والهلال الأحمر على الصعيد العالمى، دعمت الاستجابة فى الوقت الذى تدعم أمانة الاتحاد الدولى خطة الاستجابة هذه، من خلال مناشدة المانحين توفير 550 مليون فرنك سويسرى؛ لتوسيع نطاق الدعم للجمعيات الوطنية فى أوكرانيا والبلدان المجاورة.