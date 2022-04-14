ولي عهد أبوظبي يبحث مع ملك البحرين العلاقات الأخوية‎‎

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، مباحثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في قصر الصخير في البحرين.

وقال الشيخ محمد بن زايد، على حسابه الرسمي في تويتر: "التقيت أخي جلالة الملك حمد بن عيسى في قصر الصخير في البحرين.. وبحثنا العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا، ودعم العمل الخليجي المشترك".

وأضاف: "سنواصل التنسيق مع الأشقاء والأصدقاء بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها وتنمية شعوبها".

وقالت وكالة أنباء البحرين إن العاهل البحريني ووولي عهد أبوظبي أجريا مباحثات تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك في جميع المجالات.

وأكد ملك البحرين اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة التي جسدتها المواقف المشتركة للبلدين تجاه مختلف القضايا سـيرًا على نهج الآباء والأجداد ووقوف دولة الإمارات المشرف تجاه مملكة البحرين وشعبها عبر مختلف المراحل، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات عـلى موافقها المساندة لمملكة البحرين عـبر مختلف المحطات وما قدمته من دعم على جميع الصعد.

وشدد الملك حمد بن عيسى والشيخ محمد بن زايد على أهـمية المضي قدما في تعزيز مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقـتصادية والتجارية والاسـتثمارية؛ بجانب ضرورة العمل على البناء على ما تحقق من إنجازات بارزة في مسار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتوسيع آفاق التعاون المشـترك بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الحيوية ذات المردود الاقتصادي، واستكشاف فرص تنمية التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والعلوم والطاقـة والطاقة المتجددة والبيئة والصحة والـتعليم بما يلبي تطلعاتهما وأهدافهما المشتركة.

كما أكد اللقاء دعم العمل الخليجي المشترك فـي إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه مـواجهة مختلف التحديات الراهنة انطلاقا من وحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لمواطني دول المجلس؛ كما شددا على أهمية وحدة الصف العربي وتضافر الجهود لتحقيق التضامن العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك لما من شأنه تلبية تطلعات شعوبنا العربية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.