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عمر شويل - جدة سداد قروض بنك التنمية الاجتماعية تعرف على الخطوات والشروط الجديدة لأخذ قرض. حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية وكذلك أشهرها. كما يرجع السبب الأساسي لأهمية بنك التسليف هو تقديم البنك للكثير من الخدمات والمساعدات للمواطنين. وتختلف المساعدات التي يقدمها البنك ما بين قروض شخصية وتمويل شخصي وعقاري وغيرها كما تتعدد لتتناسب مع جميع الفئات العمرية للمواطنين. كما أن تتنوع الأهداف التي يتم بها طرح هذه المساعدات لتتناسب مع جميع احتياجات المواطنين. ونظراً لكثرة أنواع القروض فيزداد البحث حول الطرق الصحيحة لسدادها. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة سدادها وكذلك الشروط الجديدة لأخذ قرض. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط الحصول على تمويل ل10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية والمستندات المطلوبة.

سداد قروض بنك التنمية الاجتماعية

يتميز بنك التسليف بكونه من أكبر بنوك المملكة العربية السعودية كما يعتبر من أكثر هذه البنوك لعدد العملاء. كما أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم لهؤلاء العملاء دائما كل ما هو جديد في الخدمات المصرفية. كما يعمل على تطوير الخدمات التي يقوم بتقديمها لعملائه بحيث تتناسب مع التقدم الذي يحدث في العالم. ولذلك فيقدم بنك التسليف الطريقة الإلكترونية للتواصل مع البنك وكذلك للحصول على الخدمات المختلفة. وتعتبر أهم هذه الخدمات هي خدمة سداد القروض والتي يمكن القيام بها عن طريق ماكينة الصراف الآلي بكل سهولة. كما يمكنك التعرف أيضاً على بنك التسليف خدمة إعفاء وخطوات الاستعلام عن خدمة الإعفاء والشروط والأقساط المتبقية.

خطوات سداد القروض

يتمكن العميل من سداد القروض بدون الحاجة إلى الذهاب لأحد فروع البنك وذلكك ا عن طريق ماكينة الصراف الآلي كما يلي:

أولاً يجب القيام بإدخال بطاقة الصراف الآلي بالمكينة ثم كتابة كلم السر الخاصة بك.

قم بالضغط على خيار سداد المدفوعات والفواتير

ثم كتابة الكود المخصص للسداد وكذلك الرقم الخاص به بالبنك

ثم الضغط على كلمة تسديد

وبعدها تحديد سداد الأقساط كاملة أو سداد جزء من الأقساط

ثم إدخال بالمكينة مبلغ السداد والحصول على وصل السداد من الماكينة والاحتفاظ به. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض نفاذ من بنك التسليف تعرف على أهم الشروط المطلوبة له وطريقة الحصول عليه.

شروط بنك التسليف الجديدة

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على القرض من أصل سعودي

كما يجب ألا يكون مديون للبنك بأي قرض أخر

وكذلك يشترط في حالة حصوله سابقا على قرض من البنك أنه كان منتظم في السداد.

الأ يتخطى مبلغ القرض 120 ريال سعودي

كما يجب تقديم ضامن ويكون يعمل بالقطاع الحكومي وراتبه أكبر من قيمة ثلث قيمة القسط

يحدد البنك قيمة مبلغ التمويل على حسب دخل العميل

تقديم جميع المستندات والأوراق التي يحددها البنك

وفي حالة تقديم عقار للرهن يجب أن يكون ثمن العقار يكفي لقيمة القرض.

سداد قروض بنك التنمية وكيفية التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية

حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية للعملاء الكثير من الطرق لسهولة التواصل من خلالها مع البنك. ويمكننا عرض أهم هذه الطرق كما يلي:

يمكن للعميل التواصل عن طريق الرقم المجاني الخاص بالبنك 920008002

أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية [email protected]

كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء داخل البنك أيضاً.

أنواع القروض التي يقدمها بنك التسليف

حيث يتميز بنك التنمية الاجتماعية بتقديمه للعديد من الخدمات البنكية والمصرفية الجديدة والمتطورة. كما يعتبر من أهم الخدمات المصرفية هي القروض التي يقدمها. حيث يمكننا عرض أهم أنواع القروض كما يلي: