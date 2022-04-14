نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض راتبك راتبين من بنك الرياض عند تحويل الراتب تعرف علي التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض راتبك راتبين من بنك الرياض هو أحد أهم العروض المقدمة من بنك الرياض لعملائه, حيث يقوم بنك الرياض بتقديم راتب إضافي جنباً إلي جنب مع راتبك الأساسي وذلك ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال. ويعد بنك الرياض هو أحد أهم وأعرق البنوك والمصارف بالمملكة العربية السعودية, ويسعى دائما إلي توفير الحلول للعملاء من خلال تقديم العديد من المنتجات التمويلية المختلفة التي تناسب كافة العملاء. ولذلك فقد قدم بنك الرياض منتجات تمويلية خاصة بالسيارات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر, تمويل بقيمة (500) ألف ريال سعودي لشراء سيارة, كما يقوم بإعداد العديد من البرامج التي تعمل بنظام النقاط ومنها برنامج حصاد الرياض, وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل أخر عروض بنك الرياض وهي عرض راتبك راتبين وذلك خلال هذا المقال.

عرض راتبك راتبين من بنك الرياض

أعلن بنك الرياض عن أحد وأهم وأقوى العروض وهي عرض الراتب راتبين, ويكون ذلك عن طريق الدخول علي سحب أعلن عنه البنك في وقت لاحق, هذا السحب يمكن العميل من الحصول علي راتب شهري إضافي يصل إلي (10,000) ألاف ريال سعودي لمدة أقصاها (12) شهر وذلك حسبما أُعلن علي موقع بنك الرياض الإلكتروني الرسمي, وقد أوضح بنك الرياض أن موعد انتهاء العرض هو 29/4/2022 القادم.

شروط الحصول علي عرض الراتب راتبين من بنك الرياض

أعلن بنك الرياض عن بعض الشروط والضوابط الهامة واللازمة للدخول في سحب راتبك راتبين وهي كالتالي:

العرض متاح للعملاء من الأفراد فقط.

العرض متاح لجميع العملاء الأفراد الجُدد والمحول لهم الراتب اعتباراً من الأول من فبراير 2022.

العرض متاح لجميع العملاء الأفراد الذين ينوون تحويل الراتب علي بنك الرياض خلال فترة العرض أو الحملة.

غير مشروط شراء أحد المنتجات التمويلية من بنك الرياض للدخول إلي السحب.

في حالة حصولك علي أي سحب ستقوم الأنظمة بحذفك من باقي السحوبات.

عدد الجوائز وقيمتها داخل العرض