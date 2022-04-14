خدمات تطبيق صحتي sehaty وكيفية إضافة الزوجة في التطبيق وطريقة استخدامه

خدمات تطبيق صحتي sehaty وكيفية إضافة الزوجة في تطبيق صحتي، حيث أن تطبيق صحتي هو تطبيق يوجد به جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وهذا للخدمات العديدة التي يقوم بتقديمها التطبيق، والتي من ضمنها تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، هذا بالتعاون مع جميع القطاعات الطبية داخل المملكة، وأيضا يعمل هذا التطبيق على زيادة الوعي الصحي والطبي للأفراد، كما إنه يقوم بتقديم الكثير من النصائح الطبية، وتقديم الخدمات التي من شأنها المحافظة على صحة الفرد والأسرة، وأكثر ما يميز هذا التطبيق هو إمكانية إضافة الأفراد التابعة لك والذي من ضمنها الزوجة.

خدمات تطبيق صحتي sehaty

حيث قامت الوزارة بتقديم تطبيق صحتي ليقوم بتوفير للمواطنين العديد من الخدمات الصحية المختلفة. ويمكننا عرض أهم هذه الخدمات كما يلي:

يوفر حجز موعد لإتمام الفحص لفيروس كورونا المستجد كوفد 19.

التقديم لخدمة الاستشارة الطبية بالمجان.

إمكانية البحث عن الأدوية والأماكن التي توجد بها.

عرض الإجازة المرضية.

فرصة لحجز موعد في الرعاية المركزة.

تسجيل وإضافة الأفراد التابعين.

يقوم بتسجيل المؤشرات الحيوية.

يقدم الإمكانية لحجز موعد في مراكز الرعاية الأولية.

كما يقوم بتقديم نتائج الفحص المدرسي

كيفية إضافة الزوجة في تطبيق صحتي

كما يتمكن المواطن المستفيد من تطبيق صحتي من إضافة الزوجة في هذا التطبيق ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة ليتمكن من الإضافة كما يلي:

أولا القيام بتحميل تطبيق صحتي على الهاتف

ثم بعد ذلك القيام بتسجيل الدخول.

وبعد الدخول على التطبيق عليك الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم القيام بالضغط على خيار خدمة أضافة وتسجيل التابعين.

لتظهر لك قائمة لتقوم بإدخال بعض البيانات الخاصة بالزوجة التي تريد إضافتها.

ثم الضغط على إضافة.

وبعدها عليك تحديد صلة التابع لك وهي زوجة.

ثم عليك التأكيد على طلب اضافة زوجة.

وبذلك تكون قد انتهيت من إضافة الزوجة في تطبيق صحتي.

طريقة استخدام تطبيق صحتي sehaty

كما يتميز تطبيق صحتي بسهولة استخدام التطبيق والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها. ويمكننا عرض طريقة استخدام التطبيق كما يلي: