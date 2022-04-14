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شروط القبول وطريقة التقديم فى كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 وطريقة التسجيل للجامعيين فى كلية الملك فهد الأمنية والتي تحظي باهتمام الكثير من الشباب السعودي الذى انهي دراسته الجامعية ويسعى للحاق بالقطاع العسكري المتميز والذى يحظى منتسبي بالمكانة الاجتماعية والرواتب الكبية والبدلات والعلاوات التي تضمن لمنتسبيها الحياة الكريمة التي يرغب الكثير فيها لذا سنتطرق الى شروط القبول والتقديم فى كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين والتي ستكون عبارة عن دورة وشهادة بكالوريوس فى العلوم الأمنية والتي ستؤهلهم للحاق بالوظائف العسكرية في السعودية. خطوات التقديم فى كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 أولا يجب تسجيل الدخول الى رابط منصة ابشر الالكترونية للتوظيف.

ثم الضغط على خيار الإعلانات الوظيفية المتاحة.

وبعد ذلك التسجيل فى الدورة المتوفرة لكلية الملك فهد الأمنية للجامعيين.

أيضا يجب كتابة البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات التواصل.

ثم النقر على خيار ارسال الطلب.

واخراً انتظار نتائج القبول فى كلية الملك فهد الأمنية. شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2022 أولا التقديم للمواطنين السعوديين فقط من أصل ومنشأ سعودي.

ويتم استثناء شرط المنشأ من كان والده يعمل بخدمة المملكة بالخارج.

أيضا فى حالة ان كانت شهادة المتقدم من الخارج لابد ان يتم التصديق عليها من قبل وزارة التعليم السعودية.

ثم يجب ان لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 80%.

كذلك يجب ان كيون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات واختبار المركز الوطني للتدريب والقياس.

أيضا لا يجب ان يكون المتقدم سبق له العمل فى وظيفة عسكرية او تم فصلة من احد الجامعات او المعاهد العسكرية بالمملكة.

بالنسبة لشرط العمر ان لا يقل سن المتقدم عن 22 سنة ولا يتجاوز عمر التقديم عن 30 عام.

أيضا يتم استثناء شرط العمر للمتقدمين على التخصصات الطبية. الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم فى كلية الملك فهد الأمنية تقديم صورة طبق الأصل من شهادات الامتياز للتخصص الطبي ويتم ختمها من الجهات الرسمية.

كذلك صور طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية.

أيضا صورة طبق طبق الأصل من بطاقة الأحوال الشخصية.

ثم صورة من شهادة الميلاد.

بالإضافة لصورة من السجل الاكاديمي للطالب.

وتقديم نسخة مترجمة للسجل الاكاديمي.

ثم تقديم صور شخصية حديثة عددهم 6 صور للتقديم فى كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين. عمر شويل - جدة شروط القبول وطريقة التقديم فى كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 - ثقفني

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