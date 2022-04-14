إشعار نزول المكرمة ومعرفة هل نزلت المكرمة في حسابي المصرفي لوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يترقب الآلاف وصول هذا الإشعار على أرقام الهواتف النقالة أو التعرف على إيداع المليارات في حساب مصرف وزارة الموارد البرية والتنمية الاجتماعية والتي تقوم بدورها بإعادة توزيع الأموال بحسابات المستفيدين المصرفية.

“إشعار نزول المكرمة” الاستعلام عن إيداع مكرمة الضمان بحساب الوزارة sbis.hrsd.gov.sa

انتظار كبير ومتابعة واسعة من كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي للتعرف على موعد صرف وإيداع المكرمة الملكية في الحساب المصرفي لهم في شهر رمضان، وبدأت التساؤلات ترد للوزارة عبر منصتها الرسمية والرقم المجاني المتاح 19911 للتعرف على عدد من التساؤلات:

هل تنزل المكرمة الملكية مع راتب الضمان الجديد، واجابت الوزارة أن راتب الضمان ينزل في بداية الشهر الهجري وأن المستفيدين قاموا بتسلمه بداية شهر رمضان، ويكون الراتب القادم بالأول من شوال.

جاء أيضا تساؤل عن الرد على بعض الشائعات عن صرف راتبين للضمان في رمضان بديلا عن المكرمة، إلا أن الوزارة نفت نزول راتبين في الضمان وان المكرمة تنفصل عن الراتب في الموعد والقيمة كما أنها تصرف مرة واحدة فقط.

هل تنزل المكرمة في منتصف رمضان، وردت الوزارة أن الموعد تقوم الوزارة بتحديده والإعلان عنه عبر منصة تويتر.

كم يصرف في المكرمة لمستفيدي الضمان

يصرف بواقع ألف ريال لرب الاسرة و500 ريال لكل تابع:

للأسرة من فرد واحد 1000 ريال فردين 1500 ريال أسرة من ثلاثة أفراد 2000 ريال أربعة أفراد 2500 ريال اسرة من خمسة أفراد 3000 ريال.

كيف أعرف نزول المكرمة في حسابي في الضمان المطور