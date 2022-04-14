نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم مبكر للتأهل.. موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال واستقلال دوشنبه ، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الذهاب، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب المجموعة الأولى، يحتضن مساء الجمعة 15 أبريل 2022، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة ستحسم بشكل كبير المتأهل إلى دور الـ16 عن المجموعة، التي تضم أيضًا فريقا الشارقة والريان، حيث تجمع المواجهة كلًا من استقلال دوشنبه الطاجيكي والهلال السعودي .

نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الطبعة 41 من دوري أبطال آسيا 2022 ، بجانب تاريخ المشاركات والإنجازات، علاوة على تاريخ مواجهات الهلال واستقلال دوشنبه .

مباراة الهلال واستقلال دوشنبه

مواجهة أخرى قد تدفع الزعيم لمواصلة الاحتفاظ بالصدارة والابتعاد بها، أو إحياء آمال التأهل، تجمع بين استقلال دوشنبه والهلال .

حيث نجح حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة الآسيوية للأندية في الجولتين الأوليين.

وعلى النقيض فشل الفريق الطاجيكي حديث العهد نسبيًا بكرة القدم العالمية.

نستعرض أولًا ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا بعد انقضاء مباريات الجولة الثانية:

نشير إلى أن الجولة الثالثة والحاسمة من دوري الأبطال الآسيوي ، ستشهد مواجهات قوية ومرتقبة للأندية السعودية.

حيث تنطلق يوم الخميس 14 أبريل 2022 ، بلقاءين، هما مباراة التعاون وسباهان أصفهان ، و مباراة القوة الجوية والشباب .

على أن تستأنف يوم الجمعة 15 أبريل 2022 ، بمواجهتين، هما مباراة الهلال واستقلال دوشنبه و مباراة ناساف كارشي والفيصلي .

نادي الهلال

نبدأ تغطيتنا مع نادي الهلال السعودي ، الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا ، والذي يخطو حتى الآن بشكل متميز، نحو لقب آسيوي خامس.