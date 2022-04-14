سلفة تمويل شخصي وحلول مالية تصل إلى 5000 ريال سعودي قبل عيد الفطر

منصة سلفة السعودي توفر حلول مالية قصيرة للراغبين من المواطنين في السعودية وذلك لتسيير أمورهم الحياتية دون تكبّد أعباء مالية ضخمة، وتهدف المنصة إلى منح قرض بسيط وتمويل شخصي للمواطن يتراوح ما بين 1000 ريال إلى 5000 ريال سعودي، مع إمكانية استردادها خلال 6 أشهر، وقد أوضح مؤسس sulfah يزيد الطويل على لسانه : “سعدنا بثقة البنك المركزي السعودي منذ بداية دخولنا إلى البيئة التجريبية التشريعية Sandbox وحتى حصولنا على الترخيص، لقد حظيت شركات التقنية المالية باهتمام كبير من البنك المركزي على مختلف الأنشطة من حيث المتابعة والدعم لاجتياز فترات الاختبار بنجاح، ونحن بدورنا في سلفة قد تم العمل بجهد عالي على التطوير والابتكار في المنتجات المالية لتقديم خدمات عالية المستوى لعملائنا”.

سلفة الحصول على تمويل 5000 ريال سعودي

تُعتبر سلفة هى منصة التمويل الفوري السريع وأحد أكبر المنصات الرقمية داخل السعودية والتي يكثر المعاملات بها من قبل عدد كبير من المواطنين في السعودية،ايضا تعد الهدف الرئيسي من منصة سلفة هو تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك دون الحصول على أي فوائد مضافة كبير كغيرها من المصارف والبنوك الأخرى وتتميز منصة سلفة بالآتي:

تتميز بسرعة الرد والاستجابة لجميع الطلبات التمويلية.

تتمتع بالسرعة والمرونة والتسهيل أثناء عملية سداد القروض.

تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا تطلب سلفة من المتقدم تحويل الراتب أثناء عملية السداد.

تعتبر الفوائد المدفوعة سهلة للغاية.

شروط منصة سلفة

حددت سلفة بعض الشروط اللازمة التي ينبغي توافرها من التمويل المقدم من المنصة، وفيما يلي نعرض هذه الشروط:

يجب على المتقدم الذي يرغب في الحصول على تمويل من سلفة أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون المواطن مقيم في الأراضي السعودية بشكل دائم.

يجب أن يكون لدى المتقدم طلب التمويل راتب شهري لا تقل قيمته عن 5000 ريال سعودي.

ألا يقل عمر المواطن الراغب في الحصول على تمويل عن 23 سنة بحيث تكون أهليته كاملة، كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام ويكون كامل الأهلية أيضاً.

أن يكون لدي المواطن عمل، بحيث يكون لديه عمل في أي منشأة حكومية لمدة 3 أشهر كحد أدنى، أو يعمل في أي منشأة خاصة لمدة 6 أشهر كحد أدنى.

خطوات الحصول على تمويل سلفة

يمكن تقديم طلب تمويل من منصة سلفة بطريقة إلكترونية من خلال اتباع الخطوات الآتية: