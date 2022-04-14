مفاجآت الضمان في رمضان 1443 “موعد وقيمة المكرمة الملكية” 10 مليارات من الضمان في شهر البركات

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عمر شويل - جدة مفاجآت الضمان في رمضان 1443 موعد وقيمة المكرمة الملكية فمع اقترب الإعلان عن موعد صرف ونزول إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية والتوقعات المنتظرة بزيادة قيمة معونة سلمان الرمضانية، وتوقع تقديم موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان في رمضان وصرف معاش التأهيل الشامل ورواتب ومعاشات التقاعد، وما سبقة من إيداع برنامج حساب المواطن، فمن المتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفة من الضمان الاجتماعي للمستفيدين من جميع برامجه “10 مليار ريال” في شهر رمضان “شهر البركات”، ونأتي إلى أهم تلك الموضوعات وهو موعد وقيمة مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية في رمضان، والتي تأخر الإعلان عنها بالمقارنة بالسنوات السابقة.

مفاجآت الضمان في رمضان 1443 “موعد وقيمة المكرمة الملكية” 10 مليارات من الضمان

وتجدر الإشارة إلى أن مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية التي تصدر في شهر رمضان، والتي يترقبها المستفيدين من برامج الضمان، قد تأخر الأمر الملكي الخاص بها لسببين رئيسيين وهما:

زيادة أعداد المستفيدين من مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية هذا العام عن الأعوام السابقة، نظرا لانضمام فئات لم تكن على قوائم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بعد تفعيل نظام الضمان المطور الجديدة الذي ضم فئات جديدة.

الدراسة التي تُعدها وزارة الموارد البشرية والتي ترجح زيادة قيمة ما سيتم صرفة للعائل والفرد المستقل والتابع عن ما تم صرفه العام الماضي.

تأثير زيادة أعداد المستفيدين وزيادة قيمة المكرمة الملكية على موازنة الضمان.

متى تنزل المكرمة الملكية للضمان ١٤٤٣موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي المطور

بعد الانتهاء من الدراسة التي تُعدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سيتم رفع نتيجة تلك الدراسة إلى الديوان الملكي السعودي، لتُعرض على خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” حفظه الله، ليتخذ ما يراه مناسباً ويقوم بإصدار الأمر الملكي الخاص وتحديد موعد صرف معونة المكرمة الملكية في رمضان هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان في رمضان الماضي 1442 قد تم الإعلان عنها بالأمر الملكي الصادر يوم 8 رمضان 1442، والتي تم خصيص مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لعملاء ومستحقي دعم الضمان، وتم توزيع تلك المكرمة على مستفيدي الضمان كالتالي:

الفرد المستقل: 1000 ريال.

العائل: 1000 ريال.

التابع: 500 ريال.

الحد الأقصى لكل أسرة مهما زاد عدد أفرادها 3000 ريال.

الزيادة المتوقعة لمكرمة الضمان الاجتماعي الملكية في رمضان الحالي 1443

أما عن سبب الزيادة المتوقعة فيما سيتم تخصيصه من مبالع لمكرمة الضمان الاجتماعي الملكية، فأهم تلك الأسباب تراجع القوة الشرائية للمواطن السعودي بسبب التضخم وارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية خاصة السلع الغذائية، ويدعم التوقع بزيادة قيمة المكرمة الملكية التحسن الذي طرأ على ميزانية المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الشهور الماضية، مما كان له أقر إيجابي كبير على توفر الأموال بالخزينة العامة للملكة، وكذلك التوجيهات الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين والتي تفيد بوضع الفئات محدودة الدخل والأولى برعاية الحكومة السعودية أعلى سلم أولويات الحكومة، والعمل على توفير حياة كريمة لتلك الفئات، أما عن الزيادة المتوقعة للمكرمة الملكة لعملاء الضمان فمن المتوقع أن تكون كالتالي:

المستقل كفرد: 1200 ريال، بزيادة قدرها 20%، 200 ريال عن العام الماضي.

عائل الأسرة: 1200 ريال، بزيادة قدرها 20%، 200 ريال عن العام الماضي.

التابع: 600 ريال، بزيادة قدرها 20%،100 ريال عن العام الماضي.

الحد الأقصى المتوقع لكل أسرة هذا العام مهما زاد عدد أفراد الأسرة: 3600 ريال، بزيادة قدرها 600 ريال عن رمضان الماضي.

10 مليارات من الضمان للمستفيدين في شهر البركات

أما عن ما سيتم صرفة في شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بجميع برامجه فقد يتجاوز 10 مليارات ريال، وتلك البرامج تشمل ما يلي:

راتب الضمان لهذا الشهر الذي من المتوقع تقديم موعدة قبل عيد الفطر المبارك كما حدث بتقديم موعد صرف ونزول فيداع راتب الضمان رمضان الماضي.

مستفيدي مكرمة الضمان الملكية والتي من المتوقع أن تتجاوز 2 مليار ريال هذا العام.

المستحقين لدعم برنامج التأهيل الشامل.

المستفيدين من برنامج دعم ريف.

المسجلين على برنامج دعم صغار مربي الماشية.

المتقاعدين والمستحقين معاشات تقاعد.

المؤهلين لاستحقاق برنامج حساب المواطن.

وغيرهم من مستفيدي برامج الضمان الاجتماعي الأخرى.

متى تنزل المكرمة موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي المتوقع بالأمر الملكي sbis.hrsd.gov.sa

من المتوقع الانتهاء من الدراسة والمراجعة التي تُعدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال ساعات، كما يُتوقع أن تُعرض نتيجة الدراسة على خادم الحرمين فور الانتهاء منها، وبذلك يكون الموعد المُرجع لصرف ونزول إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان “شهر البركات”.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية، هذا ومن المتوقع سخاء المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رمضان هذا العام.

شروط استحقاق مكرمة الضمان الملكية وفق ما أعلنته الموارد البشرية