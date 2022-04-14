نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم اقساط الايفون من STC وشروط برامج المشتريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم اقساط الايفون من STC وما هي شروط أقساط ايفون 13 stc في المملكة العربية السعودية للعملاء الحاصلين على الأهلية؟ فقد قدمت الشركة أسعار ايفون 13 stc أقساط داخل خطط التقسيط، والذي توفره بدون مقدم وبسعر الكاش أيضًا، وهذا يعتبر أكثر ميزة يتم البحث عنها، لأن المنافذ المتخصصة في تقسيط جوالات ذكية تقوم بفرض فوائد باهظة، لذا سنوفر جواب كيف اخذ جوال أقساط من stc السعودية.

كم اقساط الايفون من STC

تعمل الشركات المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمول على تصنيع جوالات ذكية كل عام، وعلى رأسها شركة أبل التي تنتج جوالات تحقق مبيعات عالية بالمقارنة مع مجموعة من الشركات الأخرى التي تنافسها في السوق على المستويين المحلي والدولي.

وأما عن كم اقساط الايفون من STC فهو يُحدد بناءً على إصدار الجوال ويُحدد أيضًا بناءً على سعر الجهاز الذي يختلف عن بعضه البعض بسبب المساحة التخزينية والذاكرة العشوائية أيضًا، فعلى سبيل المقال إذا كنت تريد تقسيط ايفون 13 في السعودية من الاتصالات فيمكن الاشتراك في التقسيط بنظام أقساط شهرية تبدأ من ستة أشهر.

أي على سبيل المقال إذا كان سعر الجوال 6000 آلاف ريال سعودي، فيمكن التقسيط وخصم مبلغ مالي لمدة ستة أشهر مقدر بقيمة 1120 ريال سعودي، وحتى 36 شهر بالتعاون مع كوارا للتمويل والتقسيط بقيمة دفعات شهرية 287، فعندما تزداد المدة يقل القسط.

خطط أقساط stc للجوالات الذكية

بينما هناك خطط وضعتها شركة الاتصالات السعودية للعملاء، وهي تأتي في صورة برامج وعلى فترة تبدأ من سنة إلى سنتين بحد أقصى للتقسيط، وعلى سبيل المقال ما يلي:

برنامج 250 يوفر مزايا عديدة للعملاء، حيث أن قيمة الدفعات الشهرية لهذا البرنامج بلغت حاليًا 287 ونصف ريال سعودي.

والبرنامج الأقل هو برنامج تقسيط 200، قيمته بلغت شهريًا 230 ريال سعودي على فترة تصل لعامين.

تقسيط المشتريات من كوارا للتمويل وstc

ويمكن الحصول على أجهزة ذكية كالجوالات والاكسسوارات وأيضًا أجهزة إلكترونية أخرى من خلال شركة كوارا التي تتعاون مع اس تي سي السعودية لتقدم الخدمة بهامش ربح 24%، وبأدنى حد للتمويل وهو 4000 ريال سعودي حتى ثلاثين ألف.