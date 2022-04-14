السعودية: 250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لرئاسة شؤون الحرمين أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المراوح موزعة على ساحات المسجد الحرام، بارتفاع عن الأرض قرابة 4 أمتار وبقطر يصل إلى 38 بوصة وبسرعة تدفق هواء تصل إلى (1100 CFM) ويصل تقريبا إلى امتداد 10 أمتار، ويتم تشغيلها فى أوقات الصلوات وعند امتلاء ساحات المسجدالحرام وارتفاع درجة الحرارة.
ويعد نظام مراوح الرذاذ الأنسب والأفضل لتكييف الهواء فى الأماكن المفتوحة حيث تنخفض حرارة الهواء الخارجى 6 درجات مئوية، كما يصل حمل التبريد إلى 52 كيلو واط لمروحة الرذاذ الواحدة مع كفاءة تبريدية تجاوزت 50%.
وتقوم هذه المراوح بتلطيف الهواء فى ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوى، وذلك باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجى لخفض درجة حرارته.
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