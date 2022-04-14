بريطانيا: سندعم السويد وفنلندا فى محاولتهما دخول حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وأضافت تروس، حسبما نقلت شبكة سى.إن.إن الأمريكية: "للسويد وفنلندا الحرية فى اختيار مستقبلهما دون تدخل .. وستدعم المملكة المتحدة ما يقررانه"، وذلك فى تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن التهديدات الروسية لدول شمال أوروبا ودول البلطيق ليست جديدة، مؤكدة أنها تعزز من وحدة الدول الأوروبية.
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