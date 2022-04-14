الاتحاد الأوروبى وسنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

جدة - نرمين السيد - بحث كبار المسئولين من الاتحاد الأوروبى وسنغافورة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، بما فى ذلك التجارة والاستثمار، والتعاون نحو شراكة رقمية مشتركة، فضلا عن سبل تعزيز التعاون الأمنى ​​والنمو الأخضر وتغير المناخ والبيئة والبحوث والتكنولوجيا والتأهب للأوبئة.





وذكرت دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى - فى بيان نشرته عبر موقعها الرسمى اليوم الخميس، أن الاجتماع التاسع لكبار المسئولين بين الاتحاد الأوروبى وسنغافورة عقد أمس الأول فى بروكسل؛ حيث ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية، بما فى ذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، والتطورات فى ميانمار وحرب روسيا فى أوكرانيا. وأكد الاجتماع - مجددا - أهمية العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبى وسنغافورة، مع التعهد بمواصلة تعميقها وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية، مثل التعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والاستعداد لمواجهة الأوبئة وتغير المناخ، بحسب ما جاء فى ختام البيان.

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