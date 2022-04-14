تونس توافق على اتفاقية قرض بين البنك المركزى والبنك الإفريقى للتصدير

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء التونسى برئاسة نجلاء بودن رمضان رئيسة المجلس على مجموعة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، ومنها مشروع مرسوم يتعلق على اتفاق قرض بين البنك المركزى التونسى والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.





كما وافق مجلس الوزراء التونسى - خلال اجتماع المجلس الذى ترأسته اليوم رئيس مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة - على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات – المرحلة 2، إلى جانب مشروع أمر رئاسى يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ووافق المجلس - كذلك - على مشروع أمر رئاسى يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية فى إفريقيا بتونس سنة 2022، ومشروع أمر رئاسى يتعلق بضبط أحكام استثنائية للترقية بالاختيار بعنوان سنتى 2021 و2022، إلى جانب الموافقة على مشروع أمر رئاسى يتعلق بضبط صيغ وشروط منح تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسى للمصدرين الخواص فى إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبى. ووافق المجلس - أيضا - على مشروع أمر رئاسى يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة، بالإضافة إلى مشروع أمر رئاسى يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدى بوزيد، ومشروع أمر رئاسى يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الجنوبية من ولاية مدنين.

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