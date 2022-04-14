مستشار الأمن القومى الأمريكى: نعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف سوليفان - فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن الولايات المتحدة تعمل على تزويد أوكرانيا خلال هذه المرحلة بمزيد من المعدات العسكرية المتطورة، كما تعمل على ضمان طرق مرنة لإيصالها وتزويدها بالتعزيزات العسكرية، لافتا إلى أن القتال فى أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة.

ونوه بأن أمريكا لديها خطة للتصدى لتهرب روسيا من العقوبات المفروضة عليها، مؤكدا أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ساهمت فى زعزعة استقرار أمن الغذاء العالمى.

وحول الملف النووى، أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى أن هناك تقدما جيدا فى المفاوضات النووية مع إيران، مشيرا إلى وجود بعض النقاط العالقة محل التفاوض بين الجانبين.