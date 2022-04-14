موسكو: لا نعتزم الدخول فى هستيريا عقوبات مع الغرب

جدة - نرمين السيد - أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادى بوزارة الخارجية الروسية دميترى بيريتشيفسكى، اليوم الخميس، أن بلاده لا تنوى الدخول فى حرب عقوبات مع دول أخرى، على غرار ما يتم فرضه من عقوبات اقتصادية "قاسية" ضد بلاده، ردا على عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.





وقال بيريتشيفسكى - "سيكون هناك إجراءات جوابية من جانبنا؛ وفى بعض المجالات، طبقنا بالفعل إجراءات مضادة، لكننا لا نعتزم الدخول فى حرب عقوبات أو هستيريا عقوبات" مشيرا إل أن موسكو تتفهم أن مثل هذه العقوبات "سيف ذو حدين" يمكن أن تضرب من يفرضها. وأضاف: "أما فيما يتعلق بالتأثير على الاقتصاد الروسى، فقد كانت هذه الخطوات متوقعة إلى حد ما؛ وكانت لدينا الخبرة والوقت للاستعداد لها، وتكيف اقتصادنا بسرعة مع إجراءات العقوبات السابقة التى بدأت فى عام 2014".

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