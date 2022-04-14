رئيس الحكومة اللبنانية: الاتفاق مع صندوق النقد أمامه مراحل طويلة وصعبة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى أمامه مراحل طويلة وصعبة ليدخل حيز التنفيذ، ولكنه وضع الأمور على طريق الحل، مشددا على أن هناك محطات كثيرة متوقعة فى سبيل التوصل إلى اتفاق نهائى مع الصندوق، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب إصرار ومتابعة لإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها.





وأشاد خلال اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى اليوم بالجهد الذى بذلته اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامى فى موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن ما قامت به انجاز كبير بالتوصل الى اتفاق بالأحرف الأولى. وأضاف أن الحكومة تقوم بجهد كبير على مختلف الصعد رغم الجو السلبى الذى يجرى تعميمه – على حد وصفه، معتبرا أن الأمن مستتب مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل هذه الحكومة، وخصوصا فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية للعائلات الأكثر حاجة التى يتولاها وزير الشئون الاجتماعية وتوزيع الأموال على العائلات الأكثر حاجة فى كل المناطق. وجدد رئيس الحكومة اللبنانية التزامه بإجراء الانتخابات فى موعدها، مؤكدا أن الاعتمادات المطلوبة يجرى تأمينها. كما أكد ميقاتى الاطمئنان إلى عودة الصفاء لعلاقات لبنان العربية خصوصا مع دول مجلس التعاون الخليجى.

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