العراق: العثور على عبوات ناسفة وتدمير أوكار لداعش فى كركوك

وذكرت الخلية - فى بيان، اليوم الخميس، "أنه تم العثور على وكرين بداخلهما خمس عبوات ناسفة وأسفل قرية المبدد مع حافة وادى زغيتون، كما تم تدمير خمس أوكار وثلاث أنفاق، والعثور على 5 عبوات قمعية و16 عبوة ناسفة على شكل قذائف وقنابل هاون مختلفة و10 قراصة تفجير عبوات وقداحة تفجير عبوات و7 سبح تفجير عبوات وأسلاك تفجير بطول 20م - 52 كجم نترات الأمونيا التى تستخدم فى صنع العبوات.
يشار إلى أنه انطلقت وبإشراف قيادة العمليات المشتركة عملية (المطرقة الحديدية) وهى عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادى الشاى ووادى زغيتون فى محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين، بمشاركة قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة فى الجيش العراقى، وبإسناد من قيادتى القوة الجوية وطيران الجيش.
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