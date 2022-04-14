الاتحاد الأوروبى وفيتنام يعقدان الاجتماع الثانى للجنة الفرعية

وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمى: إن اجتماع الاتحاد الأوروبى وفيتنام أكد اهتمام الجانبين بتعزيز العلاقة الشاملة فى سياق استراتيجية الاتحاد الأوروبى للتعاون مع المحيطين الهندى والهادئ وأهداف التنمية المستدامة لفيتنام، فى عدد من المجالات، بما فى ذلك تغير المناخ وانتقال الطاقة.
وأضاف البيان: أن الجانبين ناقشا الأولويات السياسية المحلية، إلى جانب القضايا العالمية والإقليمية، بما فى ذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ورابطة الآسيان، والوضع فى شبه الجزيرة الكورية، ومنطقة ميكونج الفرعية، وبحر الصين الجنوبى، وحرب روسيا فى أوكرانيا؛ حيث جدد الاتحاد الأوروبى إدانته الشديدة للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وشعبها.
وأكد الطرفان أنهما سيجريان تقييما للعلاقات الثنائية فى اللجنة المشتركة المقبلة التى ستعقد فى العاصمة الفيتنامية "هانوى".
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