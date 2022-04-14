نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري الذاتي عن طريق المصرف العربي الوطني 2022 في المقال التالي
التمويل العقاري الذاتي ، أو كما يسمى بـ تمويل البناء الذاتي من بنك العربي الوطني وهو أحد التمويلات التي يقدمها بنك العربي الوطني، حيث يتوافق مع تعليمات الشريعة الإسلامية ويسهل الحصول عليه حتى يتمكن العميل من الحصول على تمويل كامل بدفعات متعددة ومضمون. عن طريق أرض قيد الإنشاء وإعداد نموذج يتم من خلاله سداد أقساط التمويل ، وهذا يحدث في كل مرحلة من مراحل بناء العقار ، كما يتوفر التمويل على تأمين إنشائي في التصميم والشكل النهائي حسب رغبة العميل.
التمويل العقاري الذاتي
أثناء بناء العقار ، يقدم البنك ما يصل إلى 3 ملايين ريال سعودي للعملاء الذين يرغبون في التمويل الذاتي في خمس دفعات متتالية على أقساط متساوية، وبحصوص مساحة تمويل البنك فتبدأ من 250 متر فأكثر براتب يصل إلى 5000 ريال سعودي كشرط أساسي.
مزايا تمويل البنك الوطني العقاري
- الحصول على تمويل بنكي يصل إلى 3 مليارات ريال
- سداد مرن خلال 25 سنة
- يقدم البنك التمويل على خمسة أقساط بناءً على كل دور في العقار
- يتلقى البنك المبلغ المتفق عليه ، وهو ربح ذو عائد ثابت ، حتى نهاية التمويل
- في حالة وفاة المدين الأصلي ، يُعفى الورثة من سداد دين التركة.
معايير الحصول على منتج التمويل العقاري
- أن لا يقل راتبك عن 5000 ريال
- أن تكون مساحة الأرض كبيرة تبدأ من 250 متراً مربعاً
- قدم طلب تقسيط 200 ألف ريال فأكثر
- يجب أن تكون الأرض تابعة للممتلكات العقارية للبنك.
مستندات التمويل الذاتي
- استكمال إدخال بيانات العملاء في طلب تمويل بنك العربي
- أكمل المعلومات الشخصية وقدم الأوراق المطلوبة
- تعهد من بنك العربي بالشراء
- إرسال كشف حساب مصرفي تم إصداره حديثًا يوضح المعاملات المالية للأشهر الثلاثة الماضية
- يوقع العميل عقد تمويل مع البنك ويقدمه فور استلام مستند الأمر من إدارة الائتمان
- إحضار صورة البطاقة الشخصية للعميل
- إحضار نسخة من السجل التجاري للشركة
- إذا تم تقسيمها يرجى إرفاق تقرير التقسيم العقاري
- إرسال نموذج تسعير الأرض
- يتم تحديد السعر من قبل البائع ويقبل المشتري التمويل
- في حالة وجود وكيل ، إحضار صورة من بطاقة الهوية والتوكيل
- رسم تخطيطي يوضح مساحة الأرض والممتلكات المراد بناؤها
- إحضار صورة إجازة البناء العقاري
- إحضار مستند يفيد بتحويل الراتب إلى البنك
- قم بإرسال مستند يوضح تفاصيل الراتب
- النماذج المقدمة من العمل لالتزامات الإفصاح وصافي الأجور
- إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل كامل دفعة واحدة ، يرجى ملء الاستبيان المقدم من البنك أو إذا كان السن القانوني للعميل هو 65 عامًا
- إحضار أصل وصورة من جواز سفر المقيم المعتمد من وزارة الداخلية السعودية
- إحضار ما يثبت الراتب للمقيمين خارج المملكة العربية السعودية من خلال الغرفة التجارية.
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