التمويل العقاري الذاتي عن طريق المصرف العربي الوطني 2022

التمويل العقاري الذاتي ، أو كما يسمى بـ تمويل البناء الذاتي من بنك العربي الوطني وهو أحد التمويلات التي يقدمها بنك العربي الوطني، حيث يتوافق مع تعليمات الشريعة الإسلامية ويسهل الحصول عليه حتى يتمكن العميل من الحصول على تمويل كامل بدفعات متعددة ومضمون. عن طريق أرض قيد الإنشاء وإعداد نموذج يتم من خلاله سداد أقساط التمويل ، وهذا يحدث في كل مرحلة من مراحل بناء العقار ، كما يتوفر التمويل على تأمين إنشائي في التصميم والشكل النهائي حسب رغبة العميل.

التمويل العقاري الذاتي

أثناء بناء العقار ، يقدم البنك ما يصل إلى 3 ملايين ريال سعودي للعملاء الذين يرغبون في التمويل الذاتي في خمس دفعات متتالية على أقساط متساوية، وبحصوص مساحة تمويل البنك فتبدأ من 250 متر فأكثر براتب يصل إلى 5000 ريال سعودي كشرط أساسي.

مزايا تمويل البنك الوطني العقاري

الحصول على تمويل بنكي يصل إلى 3 مليارات ريال

سداد مرن خلال 25 سنة

يقدم البنك التمويل على خمسة أقساط بناءً على كل دور في العقار

يتلقى البنك المبلغ المتفق عليه ، وهو ربح ذو عائد ثابت ، حتى نهاية التمويل

في حالة وفاة المدين الأصلي ، يُعفى الورثة من سداد دين التركة.

معايير الحصول على منتج التمويل العقاري

أن لا يقل راتبك عن 5000 ريال أن تكون مساحة الأرض كبيرة تبدأ من 250 متراً مربعاً قدم طلب تقسيط 200 ألف ريال فأكثر يجب أن تكون الأرض تابعة للممتلكات العقارية للبنك.

مستندات التمويل الذاتي