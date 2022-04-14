تمويل جديد بمقابل رهن وديعة نقدية وخطوات التسجيل على المنتج

تمويل جديد بمقابل رهن وديعة ، حيث يعتمد الكثيرون على الودائع النقدية التي تقدمها بنك ساب من خلال خدمات ساب المختلفة للتمويل ، والتي تمكن العملاء من الحصول على تمويل يصل إلى 80٪ من قيمة الودائع النقدية المرتبطة ببنك ساب، حيث يتوافق مع التشريعات الإسلامية، وتطبق جميع البنوك هذه الميزة على جميع الخدمات المصرفية بحيث تم تصميم هذه الخدمات لتلبي جميع الاحتياجات الفردية للعميل وبعد تطبيق نظام المرابحة ، يسهل دفعها لأن المرونة هي ميزة أساسية للحصول على هذا النوع من التمويل لدى البنك البريطاني السعودي.

تمويل مقابل رهن وديعة نقدية

يقدم ساب تمويل الرهن العقاري للعملاء داخل البنك ، من خلال الودائع النقدية المصرفية المرهونة ، ويمكنهم الحصول على تمويل نقدي يساعد في تلبية احتياجات العملاء ، ومن ثم الحصول على التمويل. يمكن القيام بذلك كدفعة لمرة واحدة أو كدفعة مستمرة، حيث يتاح هذا المنتج لجميع المقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

خصائص ومزايا التمويل مقابل رهن الوديعة

لدى ساب العديد من الوظائف التي يرغب العملاء في تمويلها ، وهي مرهونة بالودائع ، والتي هي في الأساس ملك العميل ، ولكنها مرهونة للبنك بنسبة معينة ، وتبدأ في السداد في غضون عام ، وهذه الميزات هي كما يلي :

احصل على تمويل يصل إلى مليون ريال الحد الأقصى لتمويل الوديعة 80٪ من إجمالي الوديعة مرونة في السداد القصوى خلال عام واحد من تاريخ الاستلام تختلف طرق الدفع حسب راحة العميل ويمكن الدفع على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي يمكن الحصول عليها من قبل الموظفين في جميع المجالات أو من خلال أصحاب الأعمال الخاصة الأموال المتاحة لجميع سكان الدولة التمويل متاح بدون تحويل أجور الموظفين إلى البنك.

خطوات التسجيل على التمويل بوديعة

السماح للعملاء بالتقدم من خلال الموقع الرسمي للإنترنت ، أو الاتصال بالبنك للاستفسار عن مشكلات خدمة العملاء. أثناء الاستفادة الكاملة من البنك ، تواصل مع البنك للحصول على مجموعة متنوعة من المعلومات المالية مثل التمويل الشخصي.

كيف اسجل على منتج بنك ساب في السعودية

يمكن للعملاء الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال البنك السعودي البريطاني وملء المعلومات المطلوبة بشكل كامل ، ولكن يجب مراجعتها من قبل البنك ، حتى يتمكنوا من التواصل مع العميل مرة أخرى للحصول على تمويل عقاري بعد استيفاء الشروط والبيانات المطلوبة. يمكن تحديدها بالطرق التالية: