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عمر شويل - جدة جدير بالذكر أنه تم إتاحة رابط تطبيق اخراج زكاة الفطر في السعودية 2022 ليتناسب مع جميع أنواع الهواتف النقالة سواء الآيفون والآيباد والأندرويد، وقد وفر ذلك على جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الكثير من الوقت والجهد، حيث مكنهم من إخراج الزكاة إلكترونيا من منازلهم أو أي مكان وجدوا به وذلك يتم وفقًا لبعض الخطوات البسيطة المطروحة.

رابط تطبيق إخراج زكاة الفطر في السعودية 2022

صرحت هيئة الزكاة بالمملكة العربية السعودية على أن زكاة الفطر للعام 1443 هجري قد تم تقديره بحوالي 25 ريال سعودي وذلك وفق الشريعة الإسلامية، وقد تم طرح رابط تطبيق اخراج زكاة الفطر في السعودية 2022 لهواتف الآيفون والآيباد ويمكن الدخول له، كما أنه قد تم طرح رابط خاص بالهواتف التي تدعم نظام الاندرويد ويمكن الدخول إليه.

كما يمكن التواصل مع هيئة الزكاة عبر رقم منصة زكاتي 19993 في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، للاستفسار عن أي شيء يخص زكاة الفطر أو غيرها من الاقتراحات.

خطوات إخراج زكاة الفطر عبر تطبيق زكاتي

تمكن تطبيق زكاتي بالمملكة العربية السعودية من تقديم لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية أسهل طريقة للتمكن من إخراج زكاة الفطر وهي رابط تطبيق اخراج زكاة الفطر في السعودية 2022، والتي قد تم تقديرها من قبل هيئة الزكاة والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وقد تم الإقرار بأنها توازي ثلاثة كيلو أرز أو زبيب أو أي نوع من أنواع الحبوب المتاحة في البلاد.

وقد تم حصرها في مبلغ 25 ريال سعودي قابل للزيادة في حال غلو الأسعار وتكمن خطوات إخراج زكاة الفطر فيما يلي: