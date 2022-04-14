أفصح بنك الراجحي عن طرح رقم حساب زكاة الفطر في الراجحي 2022 – 1443 التابع لبرنامج زكاة الفطر الموحد والمعتمد من ناحية هيئة الزكاة بالمملكة العربية السعودية، وقد يسهل ذلك على جميع المواطنين والمقيمين بالسعودية إخراج زكاة الفطر، هذا بخلاف الكثير من الخدمات الأخرى التي إتاحة داخل بنك الراجحي لكي يتمكن العميل من تحقيق أعلى استفادة.

رقم حساب زكاة الفطر في الراجحي 1443

جدير بالذكر أن بنك الراجحي قد أعلن أنه تم طرح رقم حساب زكاة الفطر في الراجحي 2022 – 1443 لجميع العملاء المالكون للمحافظ الاستثمارية والحسابات الجارية داخل بنك الراجحي، ويكمن رقم حساب زكاة الفطر داخل بنك الراجحي فيما يلي:

يمكنك الاتصال على الرقم 190608010131118 وهو رقم حساب زكاة الفطر داخل بنك الراجحي السعودي لعام 1443/2022.

كما يمكنك التواصل مع رقم المقاص لتتمكن من إخراج زكاة الفطر عبر بنك الراجحي والرقم هو SA9180000.

خطوات دفع زكاة الفطر داخل بنك الراجحي 2022

سهل بنك الراجحي على جميع العملاء التابعين له إخراج زكاة الفطر لسنة 1443، وذلك يتم من خلال تطبيق بنك الراجحي للهواتف فقط اتبع الخطوات التالية:

أولًا يجب تحميل تطبيق بنك الراجحي على جوالك.

في حال كان هاتفك أندرويد فيمكنك تحميل تطبيق الراجحي.

أما إذا كان هاتفك الآيفون أو الآيباد فيمكنك تنزيل تطبيق بنك الراجحي.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال مباشرة الأفراد الراجحي عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اكتب رمز التوثيق ثم انقر فوق أيقونة “دخول”.

اضغط فوق أيقونة “تحويل” المتاحة في الصفحة الرئيسية لبرنامج الراجحي.

حدد خدمة تحويل لجمعية خيرية لتتمكن من إخراج زكاة الفطر لرمضان عام 2022م.

اختر اسم الجمعية الخيرية التي ترغب في إخراج زكاة الفطر هذا العام بها من ضمن الجمعيات المتاحة داخل قائمة بنك الراجحي.

قم بتحديد الحساب الذي ترغب في دفع الزكاة منه في بنك الراجحي.

سجل قيمة زكاة الفطر المفترض دفعها.

اضغط فوق تاكيد دفع زكاة الفطر.

انتظر حتى تنسدل أمامك رسالة تحتوى على كلمات العملية تمت بنجاح.

بالجدير بالذكر حددت قيمة زكاة الفطر للفرد الواحد بالريال السعودي بمقدار 25 ريال سعودي لكل فرد وهو ما يعادل 3 ميلو غرامات من الأرز.