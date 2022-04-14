نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول المكرمة الملكية شهر رمضان 1443 ورقم الاستعلام عن مكرمة الملك سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول المكرمة الملكية، العديد من مواطني المملكة السعودية يبحثون عن موعد نزول وصرف نزول المكرمة الملكية خلال هذه الساعات والمكرمة هي من المساعدات المادية للأسر الأكثر احتياجا من قبل المملكة السعودية لإعانتهم على ظروف الحياة الصعبة في الفترة الأخيرة التي مرت على البلاد وسوف يتم صرفها بتعليمات بأمر ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين.

موعد نزول المكرمة الملكية 1443

حيث تحرص وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية على الوقوف بجوار الأسر السعودية متوسطة الحال والأسر الأشد فقراً واحتياجاً عن طريق تقديم مساعدات مادية لهم وصرحت الوزارة انه سوف يتم الحصول على المكرمة الملكية ابتداء 16من شهر رمضان 1443 هجريا و 15 من شهر أبريل 2022م ومن المتوقع أنه لم يتبقى على نزول المكرمة الملكية اقل من 48 ساعة ويمكن الاستعلام عنها أيضا من خلال الاتصال بالرقم التالي: 19911.

المستحقين لمكرمة الضمان الاجتماعي

الأشخاص غير القادرين على مزاولة الأعمال وليس لهم دخل ثابت.

المطلقات والأرامل وكذلك كبار السن وكل من ليس له عائل.

الأيتام بجميع مراحلهم العمرية.

النساء التي ليس لها دخل ثابت أو عائل.

قيمة مكرمة الملك سلمان للمستفيدين منها

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي قيمة المكرمة التي تقدمها خلال شهر رمضان ما يلي:

يتم صرف مبلغ مالي حوالي ألف ريال سعودي للأسرة المكونة من شخص واحد.

يتم صرف مبلغ مالي حوالي ألف وخمسمائة ريال للأسر المكونة من فردين.

يتم صرف مبلغ مالي بقيمة ألفين ريال للأسر المكونة من ٣افراد.

الشروط التي يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية

وزارة التنمية البشرية حددت الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من مكرمة الضمان الاجتماعي ومن هذه الشروط:

يشترط أن يكون مقيم بالمملكة السعودية.

أن يكون مسجلا بالضمان الاجتماعي سواء كان القديم أو الجديد.

يشترط أن تكون جنسيته سعودي.

المستفيد لا يمتلك عقار كبير أو أرض أو أي مباني مسجلة.

لا يزيد دخل المستحق لها عن ٣٠٠٠ريال.

الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية

يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم الدخول على أيقونة الخدمات ومنها يتم اختيار خانة المكرمة الملكية.

ثم يتم إدخال رقم الهوية والبيانات التي يتطلبها الموقع، ثم قم بالاستعلام عن النتيجة ومن خلالها يمكن معرفة متى تنزل مكرمة الضمان لشهر رمضان 2022.

ومن خلال هذا المقال نكون قد قدمنا إليكم كل ما يخص موعد نزول المكرمة الملكية 1443 ومتى تنزل مكرمة الضمان الاجتماعي، وما هى الفئات المستحقة ورقم المكرمة الملكية.

ما زلنا نتابع معكم عبر هذا المقال كل ما يخص أخر الأخبار حول مكرمة الضمان الاجتماعي ومتى يتم صرفها، حيث ينتظر الكثيرين ممن يستحقون المكرمة الملكية صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بنزول مكرمة الضمان وصرفها، حيث قالت وزارة العمل والمواد البشرية أنه سوف يتم الصرف فى منتصف شهر رمضان، لذا يتسائل الكثيرين على موعد صرف مقطوعة الضمان.