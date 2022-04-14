عودة 30 عسكريا أوكرانيا في عملية تبادل أسرى مع روسيا

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إنّ 30 أسير حرب أوكرانيين أعيدوا في إطار عملية تبادل مع روسيا، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وأكد تبادل 5 ضباط و17 جنديا، كما أفرج عن 8 مدنيين بينهم امرأة، ولفتت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إلى أنه في المجموع سيعود 30 مواطنًا من مواطنيهم إلى ديارهم اليوم.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق، إنّ طيارين عسكريين هما إيفان بيبلياشكو وأوليكسي تشيز اللذان قبض عليهما في منطقة تشيرنيجيف الأوكرانية واحتجزا في روسيا قد تم إطلاق سراحهما.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الطيارون جزءًا من التبادل الذي أعلن عنه فيريشوك، ونقل بيان وزارة الدفاع عن تشيز قوله إن الرجلين تعرضا لاستجوابات عدائية وحُرما من العلاج الطبي أثناء وجودهما في الأسر.

ونقلت عنه قوله «اضطررنا إلى تسجيل مقاطع فيديو دعائية، إذا رفضنا، هددوا بالتوقف عن تضميد جروح رفاقنا».

يذكر أن العملية العسكرية الروسية دخلت يومها الـ 50 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس 24 فبراير، معلناً شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

يشار إلى أنّ إقليم الدونباس، هو إقلم يضم جمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتن المعلنتين انفصالهما من طرف واحد عن أوكرانيا منذ عام 2014، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان خرج ووقع برتوكول للاعتراف بسيادة الدولتين، وذلك قبل إلان العملية العسكرية بثلاثة أيام، وهو الأمر الذي لاقي غضباً واستهجاناً من عدة دول غربية جاءت على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حزمة من العقوبات على الدب الروسي، بدأت بحظر الطيران الروسي، ووصلت إلى تجميد أصول تابعة إلى المصرف الروسي المركزي في عدة دول.