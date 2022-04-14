فرنسا تدعو لربط الهدنة في اليمن بخطة سلام

شدد مندوب فرنسا بالأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الخميس، على أن اليمن يدخل مرحلة حاسمة، مطالبا بربط الهدنة بخطة سلام.

وثمن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، خلال الجلسة بدعم الإمارات والسعودية للاقتصاد في اليمن.