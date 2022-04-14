فيديو متداول للحظة ضرب السفينة الحربية الروسية "موسكوفا"

وأعلنت القوات الأوكرانية أنها ضربت وألحقت أضرارا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، في حين قالت روسيا إن طاقمها أجبر على الجلاء عن السفينة نتيجة حريق دون الاعتراف بوقوع هجوم.

وقال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو إن أوكرانيا ضربت طراد الصواريخ الموجهة "موسكفا" بصاروخين تسببا في "أضرار جسيمة".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة تضررت، مع عدم الإشارة إلى أي هجوم أوكراني.

وقالت إن الذخيرة التي كانت على متنها انفجرت نتيجة حريق لم تعرف أسبابه حتى الآن، وأضافت أنه تم إجلاء الطاقم بأكمله.

وإذا تأكد غرق الطراد فستكون تلك ضربة كبيرة لروسيا، بعد تضرر حاملة الدبابات أورسك واشتعال النار فيها في هجوم في بيرديانسك في بحر آزوف نهاية الشهر الماضي.

فيديو الواقعة

وتداول صفحات موالية لأوكرانيا على تويتر ويوتيوب مقطع فيديو لواقعة قصف الطراد "موسكوفا"، فيما لم يتم التأكد من مصدر الفيديو على الفور من مصدر مستقل.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بخاصية الرؤية الليلية، ظهور دخان مرتفع من الطراد، وسط البحر.

وتعتبر "موسكوفا"، " أخطر سفينة في البحر الأسود"، وفقا لأميرال روسي متقاعد صرح في أبريل 2021.

وتقول كييف إن موسكفا شاركت في واحد من الاشتباكات المبكرة بالحرب، عندما رفض حرس الحدود الأوكرانيون في جزيرة سنيك الصغيرة في البحر الأسود أمرا صدر من السفينة بالاستسلام.