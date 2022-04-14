"لعبة السبيط" توصل مسلسل "الكبير أوي" إلى كوريا الجنوبية

حقق مسلسل "الكبير أوي" نجاحا كبيرا في مصر، ليصبح في صدارة المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان، لكن احتواءه على "لعبة السبيط"، المعادل المصري الكوميدي لـ "لعبة الحبار"، لفت أنظار الكوريين أصحاب النسخة الأصلية.

وكان يعتقد أن الجزء السادس من "الكبير أوي" سيكون أقل نجاحا من سابقيه خاصة مع خفوت نجم الجزء الخامس من المسلسل، فضلا عن عدم مشاركة الفنانة دنيا سمير غانم، التي اشتهرت بدور "هدية" في الأجزاء السابقة.

الحلقات تطورت شيئا فشيئا، لا سيما مع انضمام وجوه جديدة كان لها الأثر الكبير على نجاح المسلسل، مثل "مربوحة"، التي أدتها الفنانة رحمة أحمد، وحازت على إعجاب الكثيرين.

لكن ومع نهاية الأسبوع الأول من حلقات المسلسل، ظهرت نقلة نوعية في أحداثه مع بروز فكرة "لعبة السبيط"، التي تحاكي المسلسل الكوري "لعبة الحبار" في قالب كوميدي، مما زاد بشدة من شعبية المسلسل.

وكان السفير المصري لدى كوريا الجنوبية خالد حسن قد كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الصحف الكورية تناولت مسلسل "الكبير أوي".

وقال خالد في منشوره: "استضفت حفل إفطار لمجموعة من الأصدقاء وممثلي الشركات والجهات الكورية، كان من بينهم سكرتير عام الجمعية الكورية – العربية، وكانت أيضًا من بينهم صحفية كورية، فذكرت لها المسلسل المصري الذي عرض مشاهد من (لعبة الحبار)".

وأضاف خالد أنه أوضح لهذه الصحفية أن المسلسل يتناول بدءا من حلقته السابعة محاكاة لمسلسل لعبة الحبار، حيث يتواجد الممثل أحمد مكي وأبطال المسلسل داخل ألعاب تشبه ألعاب المسلسل الكوري.

وتابع السفير المصري: "الصحافة الكورية نشرت خبرًا عن ذلك، كما أشارت لعادات وتقاليد رمضان الخاصة في مصر، التي تجعله مميزا عن باقي الدول العربية والإسلامية".

ما قاله السفير المصري نال إعجاب فريق عمل المسلسل، لا سيما المؤلفة سارة هجرس، التي أكدت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى، أنها سعيدة بردود فعل الصحافة الكورية على العمل.

وبينت سارة أنها استقرت على اختيار الشابة رحمة أحمد فرج لتقوم بدور "مربوحة" بناء على تشاور مع مؤلفي الأجزاء السابقة.

و"الكبير أوي 6" مسلسل كوميدي من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وسماء إبراهيم، بالإضافة إلى العديد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف تباعا.