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عمر شويل - جدة موعد الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد انطلاق الموسم الجديد من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وبحسب ما تم الإعلان عنه على حساب تويتر الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنها بطولة الموسم الكروي الجديدة 2022/2023، سيبدأ في 11 أغسطس 2022 تحت شعار “22 بطولة مختلفة” موسم جديد… يقودنا إلى بطل جديد. ”

موعد بداية الموسم الجديد لكرة القدم

وتتقدم البطولة التي تنتهي في 29 مايو الجاري، والتي تنتهي الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 60 نقطة عن الاتحاد وبفارق 11 نقطة خلف الهلال بخمس أشواط متبقية.

ولدى النصر 48 نقطة، والشباب 47 نقطة، وسيخوض الهلال مباراتين أعيد جدولتهما أمام الاتفاق والفيحاء على وجه الخصوص، كان حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

كأس خادم الحرمين الشريفين

وعلى مستوى حراس الجامعيين في نصف نهائي الهلال السعودي يومي 3، 4 أبريل، سيواجه الاتحاد الفيحاء ولم يتم تحديد الفائزين بعد لقاء في المباراة النهائية.

صعود المنتخب السعودي لكأس العالم 2022

يتزامن الإعلان عن الموسم الجديد لكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع مشاركة المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022 ابتداء من 21 نوفمبر 23 نقطة والمجموعة من ورائهم اليابان 22 نقطة وأستراليا 15 نقطة وهكذا.

التجديد للمدير الفني هيرفي رينارد

توقف الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الذي يبدأ في 21 أغسطس، خاصة بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تمديد العقد، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة 2022 كأس العالم سيقود المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المنتخب السعودي في مونديال 2022 ابتداء من 21 نوفمبر.

ما هي قنوات الناقلة للدوري السعودي 2022؟

تم بث الموسمين الأخيرين من مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، لكن هناك مجموعة قنوات جديدة تبث هذا الموسم.

ستكون قناة SSC هي الناقل الحصري لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان وستكون متاحة مجانًا على تقنية SD، ولكن إذا كنت ترغب في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بدقة عالية، فستحتاج إلى شراء جهاز GOBX.

استعدادات المنتخب السعودي

ويأتي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد منسجما مع تأهل الفريق الأول في السعودية لكأس العالم 2022 حيث تقام البطولة في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

مواعيد عمل سوق التداول السعودي في رمضان 2022، حيث يخطط الإصدار الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين استعدادا للأقدر لكأس العالم والعديد من المباريات الودية لإعداده فنيا وبدنيا.

وبهذا نكون أوضحنا لكم اتحاد كرة القدم يعلن موعد الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بشكل مفصل علاوة على القنوات الناقة للدوري السعودي 2022، والوقت المحدد له.