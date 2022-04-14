20 ألف ريال تمويل شخصي فوري بدون كفيل بأقساط ميسرة بلا رسوم مالية

أحصل الآن على أفضل تمويل شخصي فوري بدون كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية كذلك ربما يصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال سعودي تحت ضوابط وشروط معلنة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل التي حصلت على ثقة الكثير من العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي الأصغر بالشركة كما حققت نجاح كبير في الفترات السابقة داخل أراضي السعودية حيث أمتاز التمويل بأقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاثة سنوات بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم مالية على التمويل ولكن يحتاج التمويل الأصغر توفير مدة خدمة عمل تبدأ من 3 أشهر فأكثر من ذلك للموافقة الفورية على طلب التمويل لدى شركة اليسر كما يتم التقديم لتوفير تمويل بموافقة فورية بدون كفيل وبلا رسوم مالية عن طريق الشركة في المملكة ومتوافق التمويل الشخصي الأصغر مع معايير الشريعة الإسلامية.

كافة الشروط والمتطلبات الأساسية لدى قرض شركة اليسر للتمويل

أستطاعت شركة اليسر للتمويل توفير التمويل الشخصي الأصغر للمواطن السعودي والمقيم في المملكة بدون الحاجة إلى كفيل غارم إيضًا بدون رسوم إدارية إضافية على التمويل المناسب المتاح لهم من الشركة كما يحتاج هذا التمويل توفير بعض الشروط والضوابط اللازمة للحصول على موافقة فورية من شركة اليسر للإجارة والتمويل كالتالي هنا:

يشترط قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5 ألاف ريال سعودي للموافقة الفورية المطلوبة.

شرط هام لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 سنه حتى 60 سنه.

لكن العسكريين متاح لهم التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة.

مطلوب من جميع العملاء فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو خاص بالمملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية