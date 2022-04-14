نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي Grand Theft Auto 5 لجميع محبي لعبة Gta 5 2022 نقدم طريقة تحميلها وتثبيتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول علي Grand Theft Auto 5، لكل من يقوم بالبحث عن خطوات سهلة وسريعة وأيضا مضمونة وشرعية ليتمكن من ، تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 الأصلية قوم بمتابعة الفقارات القادمة .

كيفية الحصول علي Grand Theft Auto 5

تعد لعبة GTA 5 أو Grand Theft Auto 5 واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا على الإطلاق، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة بين جميع الفئات العمرية على الرغم من كونها صارمة للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، امتياز Grand Theft Auto موجود منذ عقود حتى الآن ويبلغ عمر GTA 5 نفسه 7 سنوات ،بعد كل هذا النجاح ، رحب متجر Epic Games Store الآن بـ GTA 5 على متن الطائرة ويمكن لجميع محبيها تحميلها عن طريقة هذا المتجر الرسمي لها ، لتتعرف علي المزيد من التفاصيل حول معرفة خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 الأصلية تابع الفقرة القادمة.

خطوات تحميل GTA Online

نظرًا لأن العديد من الأشخاص حول العالم العربي بمختلف الأعمار يرغبون في الحصول على اللعبة ، ويبحثون عن شتي الطرق الرسمية والشرعية الذي تمكنهم من تطبيق خطوات تحميل GTA Online ، فهناك موعد نهائي يحدده متجر Epic Games الذي سيقدم المتجرنسخة تجريبية للعبة للإصدار الأخير فقط حتى 21 مايوالمقبل وإليكم نقدم كيفية الحصول على اللعبة :

أولا توجه إلى صفحة GTA 5 على موقع Epic Games. اضغط على خيار تنزيل لعبة Gta 5 mobile . ثم قوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Epic Games الخاص بك أو أنشئ حسابًا إذا لم يكن لديك حساب بالفعل علي المتجر. سيطالبك الآن بتمكين المصادقة الثنائية ، وهو ما يجب عليك فعله للحصول علي تنزيل لعبة Grand Theft Auto 5 online . الآن ، انقر فوق “وضع الطلب” لإضافة اللعبة بنجاح علي جهاز الكمبيوتر او الهاتف . ثم قم بتنزيل Epic Games Launcher وتثبيته من موقعه لتتمكن من تفعيل اللعبة بنجاح .

الان عزيزي القاريء نكون وصلنا الي نهاية محتوي المقال المقدم من خلال موقعكم المتميز ثقفني ، وكانت تحتوي علي تفاصيل كافية حول مايخص طريقة تنزيل لعبة Grand Theft Auto 5 online ، نتمني أن نكون قد أفدناكم.