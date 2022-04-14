رقم الموارد البشرية المجاني 1443 بالسعودية وطرق الاستعلام عبر الجوال

رقم الموارد البشرية المجاني 1443 بالسعودية ؛ من الأرقام الهامة التي يجب على جميع المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية معرفتها، لأنه يساعد في الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي قد تراود الجميع، وبدلًا من معرفة الإجابة من أحد الأطراف وعدم التأكد من صحتها، الآن بات الأمر سهلًا حيث يمكن معرفة كل شيء عن الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الاتصال على الرقم المجاني، ولأننا نعلم مدى أهميته للجميع، سنقدم لكم في خلال السطور القليلة القادمة.

رقم الموارد البشرية المجاني 1443 بالسعودية

حرصت وزارة الموارد البشرية تسهيل كل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، حيث وفرت رقم مجاني، ومراكز الاتصال يمكن من خلالها الاتصال بالوزارة والتي جاءت كالآتي:-

920020301: الرقم المجاني للاتصال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يمكن من خلاله تقديم الشكاوى والاستفسارات.

19911: رقم مركز الاتصال الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

11157: الرمز البريدي للوزارة.

8001222777: للاتصال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي، للاتصال على الهواتف الذكية.

كما وفرت الوزارة بريدًا الكترونيًا من أجل التواصل [email protected]

خطوات الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي برقم الهوية، حيث يستطيع المواطن السعودي أو المقيم معرفة كل المعلومات بكل سهولة تبدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

ثم الضغط على خدمات الكترونية.

ومن ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

بعد الضغط على الاستعلام ستتغير الصفحة وتطلب إدخال كل البيانات الإلزامية، مثل رقم الهوية، كلمة المرور.

بعد الدخول ستظهر صفحة أخرى تشمل على كل البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي، أو المساعدة المقطوعة، رصيد الضمان، الفواتير، وكل المعلومات الخاصة بالمواطن أو المقيم.

خطوات معرفة رقم الضمان الاجتماعي عبر الجوال

كما ذكرنا بالسابق أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرت رقم يمكن الاتصال به من خلال الهواتف الذكية 8001222777، وهو نفسه الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي عن طريق الاتصال به ثم إتباع ما يلي من خطوات:-