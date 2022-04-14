الدفاع الروسية: اكتشاف طائرات مسيرة مجهزة لرش مواد بيولوجية جنوبى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعى والكيميائى والبيولوجى فى الجيش الروسى، إيجور كيريلوف، اليوم الخميس: "لقد عثرت الوحدات الاستخباراتية لقواتنا المسلحة فى التاسع من مارس الماضى فى أراضى مقاطعة "خيرسون" على ثلاث طائرات مسيرة مزودة بحاويات بها مواد بيولوجية، يصل حجمها 30 لترا وأجهزة رش"، معربا عن قلق بلاده من هذا الأمر.

وأضاف كيريلوف: "وفقا للمعطيات المتوفرة، كانت أوكرانيا قد اقتنت فى يناير 2022 عبر منظمات وسيطة أكثر من 50 جهازا من هذا النوع، يمكن استخدامها لرش مواد بيولوجية ومواد كيميائية سامة".

من جانبها، أكدت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية الحصول على أدلة موثقة على نوايا القيادة الروسية للسيطرة على الجزء الأيسر من العاصمة الأوكرانية "كييف".

وأفادت المديرية، حسب ما أوردته وكالة يوكرنفورم الأوكرانية للأنباء، اليوم، بأن "المستندات التى حصلت عليها المخابرات العسكرية الأوكرانية تظهر نوايا الروس للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية".

وأضافت أن تحليل وثائق القتال لروسيا يكشف عن خططهم الحقيقية للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، فى حين أن تصريحات السياسيين الروس حول الانسحاب الطوعى للقوات الروسية من جميع أنحاء كييف هى كذبة أخرى ونية للتستر على هزيمة قواتهم.