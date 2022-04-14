تعيين السفيرة نميرة نجم مديرا للمرصد الإفريقى للهجرة فى الرباط

جدة - نرمين السيد - وافق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقيه محمد، اليوم الخميس، على تعيين السفيرة المصرية الدكتورة نميرة نجم كأول مدير لمرصد الهجرة الإفريقى ومقره العاصمة المغربية الرباط.





وقالت السفيرة نميرة نجم، فى بيان صحفى اليوم، إنها تعتز بكونها أول إمراة فى إفريقيا تتولى منصب المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى طوال الـ4 سنوات الماضية، شرفت خلالها بالعمل تحت قيادة عدد من الرؤساء أثناء توليهم رئاسة الاتحاد الإفريقى وفى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس الرواندى بول كاجامى، ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، والرئيس السنغالى ماكى سال رئيس القمة الحالى.

وأشارت إلى أنها شاركت فى إعداد كم هائل من الوثائق القانونية الخاصة بعملية الإصلاح المؤسسى المالى والإدارى للمنظمة أثناء هذه المدة، كما أنها ترأست كأول أمرآة مصرية وعربية وإفريقية هيئة الدفاع الخاصة بالاتحاد أمام محكمة العدل الدولية فى الرأى الاستشارى الخاص بسيادة موريشيوس على جزر أرخبيل تشاجوس من بريطانيا، ورئاسة وفد الدفاع للاتحاد الإفريقى عن حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى.

كما ساهمت فى إطلاق اتفاقية المنطقة الإفريقية التجارية الحرة، ودمج منظمة النيباد فى هياكل الاتحاد الإفريقى بشكلها الجديد أودا نيباد وصياغة ومراجعة القانونية للاتفاقيات الإفريقية، وتوقيع وتصديق وتفعيل عديد من الاتفاقيات فى الاتحاد الإفريقى وإزالة معوقات نفاذها.

وأكدت أن عملها الجديد كأول مدير لمرصد الهجرة الإفريقى بالعاصمة المغربية الرباط يعد تحديا جديدا بالنسبة لها.