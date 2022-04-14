قوات الاحتلال تعتقل 33 فلسطينيا بمختلف أنحاء الضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال 13 شخصا جميعهم من مخيم "نور شمس" فى محافظة "طولكرم"، فيما تم اعتقال الأسير المحرر حمزة صالح العطعوط من حى "أم الشرايط" بمدينة البيرة المتاخمة لرام الله بوسط الضفة.
ومن محافظة بيت لحم، إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا عمره (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده فى بلدة الخض.
ومن محافظة نابلس الشمالية، وهى نقطة مواجهات ساخنة دوما، اعتقلت قوات الاحتلال، 3 مواطنين، فيما تم اعتقال ثلاثة أشقاء من بلدة كفردان، بمحافظة جنين الشمالية إضافة إلى الأسير المحرر زكى مرعى، وشقيقيه، إلى جانب مواطن آخر من بلدة "اليامون".
ومن الخليل، جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة فلسطينيين من بينهم الأسير المحرر جبريل شاهر الأطرش.
ومن مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال داوود أبو سبيتان بعد أن داهمت منزله فى بلدة الطور شرق القدس.
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