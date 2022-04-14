حيرت المخلوقات الملونة والغريبة، العلماء في أستراليا، وآخرها مخلوق ملون بشكل مذهل، وجد نافقا على شواطئ وأستراليا، واكتشفت حقيقته لاحقا.
ونشر عدد من مستخدمي فيسبوك، صور للمخلوق البحري على شواطئ أستراليا، وظهر باللون الأصفر الفاقع، يشبه حيوان فرس النهر.
وكشف مصادر لاحقة أن الكائن هو "تنين البحر"، أو "سي دراغون"، وعثر عليه على شواطئ مختلفة في نيو ساوث ويلز الأسترالية، بعد فترة هطول أمطار كثيفة.
وقالت مواطنة أسترالية اعتادت على ارتياد الشواطئ، لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، إنها اكتشفت 7 من كائنات "تنين البحر" في غضون أسبوع.
وقالت: "أول واحد وجدته كان بين الحياة والموت، باللون البرتقالي والأصفر والأرجواني. خلال اليومين التاليين ظللت أجد المزيد والمزيد".
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تم العثور على أكثر من 20 "تنين بحر" نافقا عبر شواطئ سيدني، وفقا لأستاذ البيئة البحرية بجامعة سيدني للتكنولوجيا، الدكتور ديفيد بوث.
ويعتقد الدكتور بوث، أن عدد حالات نفوق الكائن قد زادت "نتيجة لمزيج من الطقس الصادم، والملوثات المنتشرة في المحيط، وعمليات ركوب الأمواج الكبيرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على شواطئ أستراليا.. اكتشاف مخلوق غريب بألوان "رائعة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.